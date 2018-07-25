С 1 августа в Беларуси подрастут пенсии и пособия на детей

25 Июль 16:38 2018-07-25T16:44:12+03:00

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Такое решение принято Министерством труда и соцзащиты 19 июля. Простыми словами, бюджет прожиточного минимума (БПМ) - это сумма, которой должно хватить на то, чтобы в течение месяца человек смог купить минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров, оплатить обязательные взносы и платежи, необходимые для здоровья и нормального существования. Итак, с 1 августа бюджет прожиточного минимума составит 213 руб. 67 коп. (сейчас - 206 руб. 58 коп) и не изменится до октября, потому что пересматривается раз в три месяца.

От БПМ отталкиваются и некоторые другие выплаты. В частности, единовременные пособия при рождении детей, минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки к ним и так далее. Также с августа вырастут надбавки и доплаты белорусам, перешагнувшим порог 75-летия, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, пособия по уходу за инвалидами I группы и пособия белорусам, достигшими 80-летнего возраста.

Еще один важный момент: трудовые пенсии и пособия на детей до трех лет тоже подрастут с 1 августа. Их пересчитывают из-за изменения средней зарплаты по стране в предыдущие месяцы. Если она падает или не меняется, размер пособия остается прежним, если растет - следом поднимают и пособия.

Во втором квартале этого года средняя зарплата составила 940,1 рубля по сравнению с 891,5 рубля в четвертом квартале прошлого года. Теперь, как прогнозирует Минтруда и соцзащиты, трудовые пенсии с 1 августа вырастут примерно на 10%. Что касается пособий по рождению детей и уходу за ними до трехлетнего возраста, то в среднем выплаты вырастут на 17 - 21,87 рубля. Напомним, в июне изменили порядок пересмотра выплат детских пособий: теперь их пересчитывают дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как раньше.

ПОДРОБНОСТИ

Сколько с 1 августа будут получать пенсионеры и мамы с детьми до трех летФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Каким станет БПМ для разных категорий белорусов

Трудоспособное население - 236 руб. 98 коп.

Пенсионеры - 162 руб. 58 коп.

Студенты - 206 руб. 89 коп.

Дети до 3 лет - 135 руб. 93 коп.

Дети от 3 до 6 лет - 188 руб. 95 коп.

Дети от 6 до 18 лет - 231 руб. 32 коп.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетным семьям помогут собрать детей к школе

Размер помощи составит до 30% бюджета прожиточного минимума, который будет действовать на 1 августа. Кроме многодетных семей, на нее могут рассчитывать малообеспеченные семьи и семьи, в которых есть дети и (или) родители с инвалидностью. Чтобы оформить такую помощь, достаточно прийти в территориальный центр соцобслуживания и предоставить данные о количестве детей и их обучении в учреждении образования, свой паспорт и написать заявление.