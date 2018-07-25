Курица подорожала на 28%. За это могут оштрафовать птицефабрики

25 Июль 16:54 2018-07-27T12:41:56+03:00

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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что цена на мясо птицы выросла в отдельных магазинах аж на 28% за неполные два месяца, то есть июнь и июль. Исследовали чиновники тушки птицы. Из-за такого резкого и сильного повышения цены МАРТ начал расследование.

Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, рост произошел за счет цены производителей. То есть это не магазины подняли цены, а сами птицефабрики.

- При тех же торговых надбавках производители увеличили цену и отменили скидки, которые раньше предоставлялись, - рассказал чиновник и уточнил, что так повели себя одномоментно порядка семи крупнейших производителей птицы. - Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне.

Иван Вежновец отметил, что объективных причин для повышения цены у производителей не было.

- Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Поэтому на этой неделе мы издали соответствующий приказ и начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей. На текущий момент о наличии факта нарушения говорить не приходится - расследование только началось, - сказал заместитель министра.

Расследование может длиться до трех месяцев. Получается, что самое позднее в конце октября мы узнаем, что же произошло с ценой на тушки птиц.

Если нарушения все-таки найдут, МАРТ отправит материалы в суд, чтобы привлечь производителей к административной ответственности. Если вина будет доказана в суде, штраф для предприятия может составить до 10% годовой выручки от продажи птицы.

По словам начальника аналитического управления МАРТа Павла Филиппова, производители мяса птицы объясняют повышение цен тем, что выросли объемы экспорта в Россию и начались поставки в Китай. По данным Белстата, в январе - мае мы не поставили в Китай ни одной тушки цыпленка-бройлера. Но в конце апреля пяти белорусским птицефабрикам разрешили поставлять замороженные тушки в Поднебесную. Тогда, весной, на одной из этих птицефабрик нас уверяли, что белорусский потребитель из-за нового и достаточно крупного рынка не пострадает.

- В регионах зафиксирован значительный рост цен на мясо кур с отменой всех скидок, при этом фактора сезонности обнаружено не было. Мясо кур подорожало в среднем на 12%: повышение отпускной цены на 6 - 7% плюс отмена скидок дает такой существенный рост. Это было заметно потребителям, - цитирует belta.by Павла Филиппова. Он отметил, что цены на курицу поднялись на одинаковую сумму и в один день.

- Не могут вырасти затраты предприятий на производство птицы одновременно в один день. Это длительный процесс. Усматриваем признаки ценового сговора, - резюмировал чиновник.

СЧИТАЛКА «КП»

Как менялись цены?

В феврале «Комсомолка» завершила годовой проект «Народная инфляция», в нем мы отслеживали цены на одни и те же продукты в одном и том же крупном сетевом магазине. За год тушка курицы охлажденная подешевела на 6%, на 1 февраля она продавалась по 3 руб. 75 коп. за кг. Но! Сейчас эта же тушка в этом же магазине стоит 4 руб. 15 коп. За почти полгода повышение цены составило 11%.

По данным Белстата, только в июне цены на кур (по сравнению с маем) выросли на 6,27%, а на куриные полуфабрикаты - на 6,8%. Средняя цена на куриные тушки в мае была 3 руб. 31 коп., а в июне - уже 3 руб. 50 коп. На куриные полуфабрикаты ценник был в мае 4 руб. 35 коп., а в июне уже 4 руб. 63 коп. Уточним, что данные за июль Белстат опубликует в августе.

Мы изучили еще некоторые ценники. Так, 1 июня оптовая цена на тушку потрошеного бройлера без НДС от ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» составляла 3 руб. 6 коп. за кг. С 25 июня оптовая цена без НДС составляет 3 руб. 16 коп. Рост - 3%.

25 мая в одной из крупных торговых сетей большое охлажденное филе цыпленка-бройлера «Петруха» (850 г) стоило 6 руб. 19 коп. 25 июля это же филе стоит 7 руб. 35 коп. Рост - 19%.

10 марта охлажденная грудка цыпленка-бройлера «Ганна» стоила 4 руб. 80 коп. за один кг., а 25 июля - 5 руб. 59 коп. Рост - 19%.