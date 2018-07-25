«Барселона» увела из-под носа «Ромы» игрока за 41 млн евро

25 Июль 17:25 2018-07-25T17:21:34+03:00

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21-летний бразильский нападающий французского «Бордо» Малком еще год назад обратил на себя взоры топ-клубов: им интересовались «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». Этим летом он был уже одной ногой в «Роме». Стороны даже объявили о переходе за 36 млн евро, и в понедельник игрок должен был подписывать контракт в Риме. Но фанаты «Ромы» так и не дождались новичка в аэропорту.

- Я был поражен, когда один из представителей игрока сказал мне, что «Бордо» отменил разрешение на вылет Малкома в Рим. Я позвонил президенту «Бордо». Он сказал, что новое предложение «Барселоны» оказалось лучше нашего, а если мы не предложим больше, то не сможем подписать игрока. Я ответил, что мы же обо всем договорились, но он сказал, что между нами ничего не было подписано. Я сообщил обо всем нашему президенту. Он разрешил мне двигаться дальше и перебить предложение «Барселоны». Я не был с этим согласен, но он настаивал, - сказал спортивный директор «Ромы» Мончи.

«Рома» улучшила предложение, на следующий день «Бордо» вроде бы разрешил игроку лететь в Рим, но потом снова притормозил.

- Они ждали нового улучшенного предложения, потому что «Барселона» продолжала продавливать сделку. Я сказал, что с нас хватит. Мы вышли из переговоров, так как они превратились в аукцион, - негодовал Мончи.

В итоге «Барселона» отдала за игрока 41 млн евро, Малком подписал пятилетний контракт, в котором указана сумма отступных - 400 млн евро (если другой клуб выложит такую сумму, каталонцы будут обязаны отпустить игрока). И руководство наверняка довольно, ведь они давно хотели усилить атаку, а сделка с другим бразильцем Виллианом не состоялась. Интересно, что «Рома» и «Барселона» сыграют между собой 31 июля в рамках Международного кубка чемпионов (товарищеский турнир). И если Малком выйдет на поле, как его встретят?

Пока же «Рома» обсуждает, стоит ли оспаривать поведение «Бордо» в суде - ведь о договоренности было объявлено официально.

В России трансфером лета можно назвать переход 28-летнего поляка Гжегож Крыховяк из «ПСЖ» в московский «Локомотив». Пока его арендовали на год за 1 млн евро, но с обязательным правом выкупа за 12 млн евро, если он сыграет минимум 10 матчей за «железнодорожников». Мало сомнений, что так и будет. Парижане летом 2016-го за поляка заплатили «Севилье» около 30 млн евро.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусские легионеры возвращаются на родину

Похоже, главному тренеру сборной Беларуси Игорю Криушенко не придется много ездить в командировки, чтобы смотреть, в какой форме кандидаты в национальную команду - многие в июле вернулись с легионерских хлебов домой. Егор Филипенко после испанского и израильского этапов в карьере снова в БАТЭ. Сергей Кривец из Польши перебрался в брестское «Динамо». Сергей Баланович после пяти лет в пермском «Амкаре» вернулся в солигорский «Шахтер». Схожий маневр сделал и Никита Корзун: в 2016-м он из минского «Динамо» перешел в киевское, а сейчас проследовал обратным маршрутом - правда, пока на правах аренды. Снова в «Динамо» и Игорь Шитов, который последние годы играл в России и Казахстане.

Антон Сарока уже дебютировал на «Локерен» в товарищеском матче. Фото: sporting.be

Можно было бы сделать скоропалительный вывод, что наши футболисты совсем не ценятся за рубежном. Но тут как тут подоспел трансфер Антона Сароки из минского «Динамо» в бельгийский «Локерен». Агент нападающего уверял, что им интересовались клубы из Италии, Турции, Кипра, Франции, Голландии, но бельгийцы оказались самыми настойчивыми, а тренер лично приезжал посмотреть на игру Сароки. Сумма сделки не называется, но, по словам менеджера игрока, «Локерен» отстегнет достойную денежную компенсацию.