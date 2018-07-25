Медики готовятся к безвизу: «5 дней - это стоматология, косметология, а 30 дней – уже замена суставов»

25 Июль 18:45 2018-07-27T09:24:17+03:00

В санаториях учат языки и разрабатывают больше спа-процедур, а турфирмы готовят поездки по регионам - к местам бывших концлагерей, церквям, костелам и замкам.

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Знаменитый безвиз действует в Беларуси уже полтора года. Жители 80 стран могли приезжать к нам через аэропорт «Минск-2» без оформления виз на пять дней, и страну по таким правилам посетили 130 тысяч человек, в основном из Германии, Польши и Италии. И вот, 24 июля был подписан о продлении безвиза аж до 30 дней. Главное условие то же: прилет и отлет - через национальный аэропорт.

Эксперты говорят, что больше всего выиграют белорусские здравницы. Раньше принять всех желающих они не могли, пять дней для процедур катастрофически мало.

- Санаторно-курортное лечение рассчитано на более длительный срок, не менее 18 дней, - объясняет замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. - Хотя спросом пользовались разовые туры выходного дня, иностранцы приезжали в санатории недалеко от Минска, в основном граждане Литвы, Латвии, Эстонии.

В центре говорят, что не раз обращались в МИД и Минспорта и туризма, чтобы продлить безвизовый режим, ведь был положительный опыт.

- После продления безвизового режима в Гродно и Бресте (до 10 дней. - Авт.) начался повышенный спрос от граждан Литвы, Латвии, Эстонии. Были разработаны специальные оздоровительные программы на 10 дней, - говорит Александр Цай. - Теперь поток иностранцев в санаториях увеличится. За год к нам приезжает на лечение около 200 тысяч иностранцев, после введения безвиза их может быть на 5 - 10 тысяч больше. Помимо диагностических, лечебных процедур мы предоставляем и дополнительные услуги: экскурсионные программы, посещение концертов и мероприятий.

- Как сейчас санатории готовятся?

- Мы поставили задачу направлять не менее четытех сотрудников от каждой оздоровительной организации на курсы иностранного языка. Также необходимо наладить трансфер в санаторную организацию. В аэропорту «Минск-2» будут размещены рекламные стенды об услугах белорусских здравниц. Повышенным спросом у иностранцев пользуются spa-процедуры, нужно расширить базу таких услуг, включить их во все оздоровительные программы.

Туристы охотно едут к нам и за медуслугами, они в разы дешевле, чем, к примеру, в ЕС.

- Пять дней - это срок для небольшого вмешательства, например, стоматология, посещение косметолога и диагностика. С продлением безвизового режима люди смогут к нам приезжать для полноценного вмешательства, на более серьезные и длительные операции, например по замене суставов, - рассказывает начальник отдела экспорта медуслуг Белорусской медицинской академии последипломного образования, руководитель проекта «Клиники Беларуси» Ольга Харькова. - Ожидаем, что поток туристов будет повышаться. Чаще всего к нам за медициной обращались граждане соседних стран - Россия, Украина, Польша и Литва. После продления безвизового режима больше станет граждан из Евросоюза. Медуслугами в месяц интересуются около 5 - 7 тысяч иностранцев. У нас дешево и качественно, особенно стоматология, косметология, эстетическая хирургия.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

МВД: «Иностранцы должны будут зарегистрироваться в течение 10 дней»

Иностранцу нужно регистрироваться в отделениях по гражданству и миграции, если он приехал в Беларусь больше чем на пять дней. А что касается 30 дней пребывания по безвизу?

- МВД разработало проект, который предусматривает возможность нахождения без регистрации до 10 дней. Иностранцы, которые проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, будут освобождены от регистрации на весь период проживания. Планируется, что законопроект вступит в силу со следующего года, хотим успеть к Европейским играм. Продолжается работа по регистрации иностранцев через интернет, - говорит начальник отдела миграции ДГИМ МВД Вадим Заборонок.

Получается, что до начала следующего года иностранцам придется все же регистрироваться максимум в течение пяти дней.

Зато туристы, которые приехали в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму и попали на момент продления срока безвиза, смогут сразу остаться на 30 дней.

Минтуризма: «Нужно повышать качество и культуру обслуживания»

- Поток туристов в сравнении с прошлым годом увеличился на 20%, - отмечает директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Андрей Молчан. - Но необходимо расширение применения иностранных языков - английского, французского, китайского. Нужно обучить персонал в регионах работать с туристами. Совершенствовать финансово-банковскую систему, чтобы гостиницы, санатории, агроусадьбы имели доступ к международным системам платежей, иначе турист будет стеснен в возможностях. И, конечно, речь идет о повышении качества и культуры обслуживания.

Турфирмы теперь будут разрабатывать новые туры.

- При аятидневном безвизовом режиме на культурный туризм оставалось два-три дня, - рассказали «КП» в столичной туристической компании. - С продлением безвизового режима появилась возможность посмотреть памятные места в Бресте, Гродно, Минске, Витебске. К этому можно добавить Нарочанский край, Браславские озера. Туристов очень привлекает наше прошлое, и советский период, и замки. Очень интересна тема Второй мировой войны, например, съездить к местам бывших концлагерей. Многие хотят посетить церкви и костелы. Сейчас занимаемся разработкой и совершенствованием таких туров, чтобы можно было за 6 - 8 дней посмотреть всю Беларусь.

Минздрав: «На экспорте медуслуг по итогам года планируем года заработать 40 млн. долларов»

В Минздраве отмечают, что уже после введения пятидневного безвизового режима был прирост экспорта медуслуг.

- Мы рассчитываем на увеличение объема оказываемых медицинских услуг на экспорт: оказания диагностики, консультативной медпомощи, проведения операций. В этом году ставим планку нарастить 15 - 20% экспорта, - говорит начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов. - По итогам года планируется заработать на оказании медуслуг иностранным гражданам 40 млн. долларов.

В ТЕМУ

В какие страны белорусы могут ездить без виз?

Азербайджан

Албания (до 90 дней в частных целях и для туризма, в период с 1 апреля по 31 октября 2018 г)

Аргентина (до 90 дней)

Армения

Бразилия (до 90 дней)

Венесуэла (до 90 дней)

Вьетнам (до 15 дней)

Грузия

Израиль (до 90 дней в каждый период из 180 дней)

Казахстан

Китай

Куба (до 30 дней)

Кыргызстан

Перу (до 183 дней в целях туризма)

Таджикистан

Сербия (до 30 дней)

Тунис (до 90 дней)

Турция (до 30 дней)

Узбекистан и др.