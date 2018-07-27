Последний конкурс KP.BY: ответь на вопросы и выиграй два билета на фестиваль «Рок за Бобров»
4 августа в Минске пройдет «Рок за бобров», один из самых масштабных белорусских фестивалей. На фестивале выступят 10 групп: ДДТ, Ляпис-98, Сплин, Звери, ЛСП, Noize MC, Louna, «Дай Дарогу!», J:Морс и Neuro Dubel.
- Впервые в истории мы организовали продажу билетов в VIP-сектор, - рассказывают организаторы. – Он будет расположен прямо напротив сцены. Там установят большой танцевальный подиум, с которого будет хорошо видно сцену. Будет работать отдельный фудкорт и биотуалеты. Количество таких билетов ограничено.
На протяжении двух месяцев «Комсомолка» каждую пятницу публиковала вопросы и вручала за правильные ответы по два пригласительных на «Рок за бобров». Итоги подводили по четвергам.
Состоялось семь розыгрышей: 31 мая читатели отвечали на вопросы про лидера «Ляпис-98», 7 июня – про Юрия Шевчука из ДДТ, 29 июня - про группу ЛСП, 6 июля - про группу «Звери», 13 июля - про Noize MC, 20 июля - про группу LOUNA (имена победителей опубликованы по ссылкам). Сегодня - последний, восьмой.
Ваш последний шанс: как получить билеты?
1. Ответьте на вопросы про брестскую группу «Дай Дорогу!» и ее лидера Юрия Стыльского:
- сколько за 20 лет творчества «Дай Дорогу!» сняли клипов?
- ответьте максимально точно, на каких языках исполняют песни «Дай Дорогу!»?
- чем еще, кроме музыки, профессионально занимается Юрий Стыльский?
2. Отправьте правильные ответы на адрес konkurs@phkp.by с пометкой #РокЗаБобровПоследнийРозыгрыш. Ответы мы будем принимать с 27 июля по 2 августа 2018 года. Билеты получит тот, кто пришлет правильные (именно правильные) ответы 13-м по счету. Обязательно укажите в письме свое имя, фамилию и контактный номер телефона, иначе мы будем вынуждены выбрать другого победителя.
Желаем вам удачи!
UPD. Победителем нашего последнего розыгрыша стал Юрий Захаренков, который 13-м по счету прислал правильные ответы. Поздравляем Юрия!
А вот и правильные ответы на вопросы:
1. За 20 лет творчества «Дай Дорогу!» сняли 8 клипов.
2. На русском, белорусском и польском. А песня «Баба-Гром» - на трасянке!
3. Рисует.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Аэродром Боровая
КОГДА? 4 августа
ЦЕНА ВОПРОСА: 35 рублей (обычный билет), 69 рублей (VIP).