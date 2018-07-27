Последний конкурс KP.BY: ответь на вопросы и выиграй два билета на фестиваль «Рок за Бобров»

27 Июль 12:00 2018-08-01T14:20:54+03:00

Заканчиваем большую серию летних розыгрышей. Сегодня - восьмой, последний!

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4 августа в Минске пройдет «Рок за бобров», один из самых масштабных белорусских фестивалей. На фестивале выступят 10 групп: ДДТ, Ляпис-98, Сплин, Звери, ЛСП, Noize MC, Louna, «Дай Дарогу!», J:Морс и Neuro Dubel.

- Впервые в истории мы организовали продажу билетов в VIP-сектор, - рассказывают организаторы. – Он будет расположен прямо напротив сцены. Там установят большой танцевальный подиум, с которого будет хорошо видно сцену. Будет работать отдельный фудкорт и биотуалеты. Количество таких билетов ограничено.

На протяжении двух месяцев «Комсомолка» каждую пятницу публиковала вопросы и вручала за правильные ответы по два пригласительных на «Рок за бобров». Итоги подводили по четвергам.

Состоялось семь розыгрышей: 31 мая читатели отвечали на вопросы про лидера «Ляпис-98», 7 июня – про Юрия Шевчука из ДДТ, 29 июня - про группу ЛСП, 6 июля - про группу «Звери», 13 июля - про Noize MC, 20 июля - про группу LOUNA (имена победителей опубликованы по ссылкам). Сегодня - последний, восьмой.

Ваш последний шанс: как получить билеты?

1. Ответьте на вопросы про брестскую группу «Дай Дорогу!» и ее лидера Юрия Стыльского:

- сколько за 20 лет творчества «Дай Дорогу!» сняли клипов?

- ответьте максимально точно, на каких языках исполняют песни «Дай Дорогу!»?

- чем еще, кроме музыки, профессионально занимается Юрий Стыльский?

2. Отправьте правильные ответы на адрес konkurs@phkp.by с пометкой #РокЗаБобровПоследнийРозыгрыш. Ответы мы будем принимать с 27 июля по 2 августа 2018 года. Билеты получит тот, кто пришлет правильные (именно правильные) ответы 13-м по счету. Обязательно укажите в письме свое имя, фамилию и контактный номер телефона, иначе мы будем вынуждены выбрать другого победителя.

Желаем вам удачи!

UPD. Победителем нашего последнего розыгрыша стал Юрий Захаренков, который 13-м по счету прислал правильные ответы. Поздравляем Юрия!

А вот и правильные ответы на вопросы:

1. За 20 лет творчества «Дай Дорогу!» сняли 8 клипов.

2. На русском, белорусском и польском. А песня «Баба-Гром» - на трасянке!

3. Рисует.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Аэродром Боровая

КОГДА? 4 августа

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 рублей (обычный билет), 69 рублей (VIP).