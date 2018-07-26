2018-07-27T09:24:17+03:00
Общество

Белорусы выбирают «народные» марки страны

До 15 августа проходит первый этап голосования Премии «Народная Марка»
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По итогам народного голосования среди всех представленных в нашей стране продовольственных товаров белорусские потребители назовут лучшие, по их мнению, торговые марки.

Голосование проходит путем заполнения анкет Премии, в которых не предлагается вариантов ответа - в каждой из заявленных номинаций участники голосования самостоятельно указывают название только одного бренда или производителя, продукцию которого предпочитают и считают достойной почетного титула народной любви и признания «Народная Марка».

Анкеты для голосования широко представлены в печатных изданиях Беларуси общим тиражом свыше 3 млн.экз, в том числе в газете «Комсомольская правда» в Беларуси», а также онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by.

Организаторы приглашают всех жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам продуктов питания, отдав голоса за тех производителей, чьей продукции доверяют больше всего.

Все проголосовавшие, корректно заполнившие анкету Премии, становятся претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 30 пригласительных билетов на концертное шоу «Народная Марка» с участием звезд белорусской эстрады, которое пройдет в начале декабря во Дворце Республики.

Поделитесь своими предпочтениями в области продовольственных товаров! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Подробная информация о Премии «Народная Марка» и условиях участия предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.

Алена Устинович, Председатель Правления АКМА, продюсер Премии «Народная Марка», отмечает:

- Приобретя за годы проведения Премии широкую узнаваемость по всей Беларуси, символ «Народной Марки» не только служит уверенным покупательским ориентиром, свидетельствующим о том, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и повышает брендовое знание населения, способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие достижения в области качества товаров и услуг.

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