Бюджетный ремонт за $3,5 тысячи - реально или нет?

26 Июль 13:44 2018-07-27T12:41:56+03:00

Дизайнер Виктория Степнова показывает, как из «уставшего» советского интерьера сделать современный и не разориться [фото]

Изменить размер текста: A A

Секция с хрусталем вдоль стены, бордовый ковер на полу, старые обои с узорами… Многие до сих пор живут в квартирах с интерьерами в духе «привет из СССР», не решаясь сделать ремонт, ведь дело это, как правило, затратное. Но дизайнер интерьера Виктория Степнова считает, что обновить жилье можно вполне бюджетно.

- Однажды у нас с друзьями вышел спор, - говорит Виктория. - Они доказывали мне, что дизайн интерьера для Минска - это вообще незаконное словосочетание, потому что позволить себе хоть какую-то продуманность в стиле могут лишь крайне обеспеченные люди. Мне было грустно такое слушать, ведь на самом деле многие жители Беларуси отказываются от жизни в красивом и гармоничном пространстве только потому, что считают это слишком дорогим удовольствием.

Дизайнер взяла в качестве примера однушку своей знакомой и рассчитала стоимость ремонта в комнате площадью 20 квадратных метров.

Так выглядела комната до переделки: секция, ковер, обои с узорами. Фото: comfortstyle.by

Дизайнер взяла в качестве примера комнату своей знакомой.

Речь шла о замене пола, переклейке обоев, делении пространства на зоны, перетяжке дивана, замене освещения и покупке новой мебели. Виктория создала дизайн-проект обновленной комнаты в специальной программе на компьютере и сделала расчеты исходя из расценок на отделочные работы в Минске и стоимости материалов, которые можно найти в любом строительном супермаркете.

- Чтобы создать ощущение уюта и тепла, я выбрала сочетание цвета яичной скорлупы и нескольких оттенков коричневого. Комнату разделила на зоны с помощью подиума и оформления потолка: теперь здесь есть место для отдыха, для работы и для чтения.

Так выглядит обновленная комната с бюджетным ремонтом. Фото: comfortstyle.by

В комнате стало больше света: здесь появились два торшера, бра на стенах и несколько потолочных светильников. Они решают разные задачи: торшер у кресла позволяет создать направленное освещение при чтении, бра дают мягкий приглушенный свет для спокойной расслабленной атмосферы, а принимать гостей можно при ярком свете потолочных светильников. Здесь нет громоздкой мебели: под телевизором - подвесная тумба, в рабочей зоне - стеллаж и стол. Из прежней обстановки в комнате остались раскладной диван (только уже в новой обивке) и телевизор. Осталось добавить детали: подушки, свечи, декор.

Комната разделена с помощью подиума на зоны для отдыха и для работы.

В комнате появилось место для чтения.

ЧТО ПОЧЕМ

Материалы:

Одна трубка обоев с рисунком - 70 руб.

Две трубки обоев под покраску (каждая рассчитана на 25 кв.м.) по 29 руб. - 58 руб.

Одно ведро краски - 26 руб.

Три листа гипсокартона для потолка + комплектующие - 80 руб.

Ламинат двух цветов для пола и потолка на 30 кв.м. по 17 руб. за метр - 510 руб.

Плинтуса - 66 руб.

Два мешка шпатлевки - 15 руб.

Фанера для подиума и деревянные балки - 75 руб.

Несколько мешков стяжки - 18 руб.

Провода для электрики - 80 руб.

ИТОГО: 998 руб.

Работы:

Стены: снять старые обои, подготовить стены под поклейку новых, поклеить горизонтально обои под покраску, покрасить их, сделать декоративные вставки - 400 руб.

Потолок: сделать монтаж гипсокартона над рабочей зоной, поклеить ламинат, подготовить и покрасить часть потолка в зоне отдыха - 450 руб.

Пол: демонтаж старого пола, стяжка, подиум, укладка ламината - 300 руб.

Проведение новой электрики - 300 руб.

ИТОГО: 1450 руб.

Обстановка:

Перетяжка дивана - 200 руб.

Абажур + основание торшера - 225 руб.

Второй торшер - 225 руб.

Бра: 2 шт. по 59 руб. - 118 руб.

Встраиваемые светильники: 7шт. по 17 руб. - 119 руб.

Стул - 141 руб.

Кресло-качалка - 200 руб.

Шторы «Икеа» - 100 руб.

Ковер «Икеа» - 130 руб.

Журнальный столик, письменный стол, стеллаж, тумба под заказ – 2 850 руб.

Дверь – 150 руб.

ИТОГО: 4458 руб.

ВЕСЬ РЕМОНТ: 6906 руб. или $3488

Поскольку основная часть расходов - это мебель и декор, при необходимости на них можно сэкономить. А если часть работ вы можете сделать самостоятельно, то заметно сократите и расходы на отделку.

Если вам нужна помощь дизайнера, добавьте стоимость его работы по созданию дизайн-проекта исходя из суммы от 26 рублей за 1 кв. метр. В нашем случае к стоимости ремонта нужно прибавить 520 рублей.

В комнате нет громоздкой мебели.

10 способов обновить интерьер без ущерба для бюджета

1. Начинайте со стен. Использование даже недорогих обоев нейтральных светлых тонов или покраска заметно изменят помещение.

2. Замените обивку дивана, кресла или сшейте для них новые чехлы. Чехлы - это недорогое удовольствие, их можно менять хоть каждый сезон. К тому же их легко постирать, если они испачкаются.

3. Добавьте ярких красок в виде стильных подушек, ковриков, картин.

4. Поменяйте ручки у шкафов.

5. Перекрасьте раму зеркала, ножки кухонного стола.

6. Задекорируйте декупажем или росписью старый комод.

7. Добавьте света: торшеры, бра либо лампы, которые должны находиться на разных уровнях.

8. Положите мягкие современные коврики возле дивана.

9. Чтобы зрительно увеличить комнату, используйте большие зеркала. Зеркало напротив окна поможет сделать комнату светлее.

10. Замените шторы на окнах.