Полковника осудили на два года колонии за то, что скрыл травму солдата

26 Июль 16:09 2018-07-28T11:36:57+03:00

Солдат ударился об угол тумбочки и получил травму головы - об этом инциденте полковник не доложил руководству Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще он должен будет выплатить штраф - 8575 рублей

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Суд Борисовского района рассмотрел дело полковника, который в 2016 году не зарегистрировал сообщение о травме рядового и не доложил об этом руководству.

Происшествие случилось, когда полковник служил в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба Северо-западного окружного командования.

- По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 ноября 2016 года сержант и двое рядовых перевернули кровать, где спал рядовой М. Упав, солдат ударился об угол тумбочки, которую сослуживцы отодвинули, освободив ему место для падения. В итоге М. получил ушибленную травму головы, относящуюся к легким телесным повреждениям, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Когда полковник узнал о травме солдата, он не назначил служебное расследование и проверку, не доложил о том, что случилось, старшему командиру. Он не стал сообщать о преступлении прокурору Минской области и не возбудил уголовное дело.

Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить в доход государства штраф - 8575 рублей.

После оглашения приговора полковника взяли под стражу в зале суда (до этого он находился под подпиской о невыезде).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.