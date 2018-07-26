2018-07-26T16:53:36+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство про белорусскую экономику: Хорошо, но очень много долгов

В основном займы в валюте, а это большие риски в случае ослабления рубля
Ольга ЕРОХИНА
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Долги страны занимают более половины ВВП.Долги страны занимают более половины ВВП.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне «B». Напомним, в январе 2018 года Fitch повысил этот рейтинг с «B-» до «B». Что же написало агентство в нынешнем отчете?

Для начала - о хорошем. В прошлом году белорусская экономика выросла на 2,4%, в этом году может вырасти на 3,5%, а в 2019 - 2020 годах - на 2,5% и 2% соответственно. Международные эксперты хвалят Нацбанк за политику дедолларизации. Также из хорошего - меры по сдерживанию роста потребительского кредитования физлиц. Напомним, с мая Нацбанк ввел ограничения: ежемесячные платежи по кредиту не должны превышать 40% от зарплаты.

Плохому о белорусской экономике уделено больше места. Так, в прошлом году в стране госсектор занимал 47% ВВП. В связи с тем, что у предприятий много долгов, такой показатель - большой минус. Госдолг с учетом государственных гарантий в конце прошлого года составлял 52,5% от ВВП. Вроде надо порадоваться, ранее показатель долга был равен 55,7% от ВВП, но долг по-прежнему огромный и практически весь - в валюте. И если рубль начнет ослабевать, то бюджету придется туго.

Белорусское правительство заверяет: со всеми кредитами справимся.

- Стоит задача обеспечить сбалансированность платежного баланса и снизить уровень государственного долга, - сообщает пресс-служба белорусского правительства.

В следующем году нам обещают рост ВВП на 4,1% - почти вдвое больше, чем прогнозируют международные эксперты. Это объясняют освоением средств российского кредита на строительстве БелАЭС. Также прогнозируется положительная внешняя ситуация из-за роста мировых цен на нефть и калийные удобрения.

По данным Минфина, внешний долг страны на 1 июня 2018 года составил $16,4 млрд, и с начала года он сократился всего на $332 млн. Внутренний госдолг составляет 9,3 млрд рублей, и с начала года он увеличился на 130,9 млн. рублей.

А КАК У НИХ

Госдолг может быть и 200%

Как объясняли «КП» экономисты, размер госдолга к ВВП может ни о чем не говорить. Например, в Японии госдолг составлял на конец 2017 года 236,4% к ВВП, в США - 107,8%, в Великобритании - 87%. Проблема в том, как чувствует себя экономика страны. Например, с нашими более 50% долга по отношению к ВВП мы не можем получить кредиты от международных организаций под большие сроки и под маленький процент. Соответственно, наша ситуация с долгом хуже, чем у Японии или Америки.

Вот примеры соседних стран и того, сколько в них госдолг занимает от ВВП: Россия - 17,4% , Украина - 75,6%, Польша - 51,4%, Литва - 36,5%.

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