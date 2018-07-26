Алексей Бага: «Таков сегодня футбол, что никого просто так не ухандохаешь»

26 Июль 16:45 2018-07-26T17:16:00+03:00

Борисовский клуб неубедительно начал кампанию в квалификации Лиги чемпионов: в игре с финским ХИКом всего лишь ничья (0:0)

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«Желто-синие» привычно для себя идут на первом месте в чемпионате Беларуси (отрыв от ближайшего преследователя 7 очков, но у минского «Динамо» одна игра в запасе). Правда, в этом сезоне БАТЭ впервые в своей истории пережил отставку тренера. В начале июня Олега Дулуба сменил Алексей Бага. Накануне игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с финским ХИМом он не скрывал, что есть волнение и ответственность перед дебютом в еврокубках в качестве главного тренера.

Как оказалось, не зря. В начале первого тайма борисовчане владели преимуществом, отметились тройкой опасных моментов (например, Дмитрий Бага, младший брата тренера, сотряс перекладину). Но дальше с голевыми моментами было туго. Игра пошла по сценарию гостей, которые спокойно отбивались, а порой и контратаковали. А болельщики-то полагали, что «горячих финских парней» получится легко пройти (в 2016-м БАТЭ на этой же стадии играл с финским СИКом - 2:0 дома и 2:2 в гостях).

После игры Алексей Бага сетовал, что не хватало креативных и нестандартных действий на чужой половине поля.

- Впереди неделя напряженной подготовки. Плюс там синтетическое поле. Да, оно хорошего качества, но тоже может внести определенные нюансы в ход ответного матча. А вообще считаю, что шансы команд на выход в следующий раунд остаются пятьдесят на пятьдесят, - резюмировал тренер.

Коуча спросили, обращал ли он внимание на свист трибун, когда финны контролировали мяч:

- Я не могу контролировать мысли и действия людей на трибунах. О раздражении речь точно не идет. ХИК - чемпион своей страны, команда, располагающая весьма квалифицированными футболистами. Они тоже умеют держать мяч, создавать какие-то угрозы. Это нормальная ситуация, когда обе команды попеременно контролируют мяч. А на реакцию трибун никак не могу повлиять. Я был бы очень рад, если бы 85 минут мы держали мяч, а остальные пять ушли на замены и ввод мяча из аута. Но таков сегодня футбол, что никого просто так не ухандохаешь. Приходится хорошенечко поработать, чтобы достичь желанной цели.

Ответная игра пройдет 1 августа в Финляндии.

КОМПЕТЕНТНО

«Надо не 15 минут прессинговать, а все 90»

Старт БАТЭ в еврокубках оценил известный белорусский специалист Анатолий Байдачный.

- Какую игру ожидали и что в итоге увидели?

- Может, игра у БАТЭ не получилась, но знаю борисовскую команду, они в Финляндии должны добиться нужного результата.

- Есть мнение, что борисовчане играли слишком академично. Особенно после первых 30 минут.

- Да даже после первых 15 минут. Думал, они забьют два-три мяча. Но потом они стали играть в таком же темпе, как ХИК: очень медленно - это устраивало соперника. Играя так, очень сложно выиграть. Когда игра пошла в таком русле, практически не было голевых моментов. В целом ХИК не произвел на меня впечатление. БАТЭ должен проходить дальше.

- В Финляндии матч пройдет на искусственном поле. Тренер соперника обещает другую тактику и сценарий матча. Возможно, сыграют более агрессивно.

- Хорошо, если ХИК сыграет смелее - БАТЭ поймает их на контратаке.

- БАТЭ произвел всего одну замену в матче: вышел Александр Глеб. В запасе кроме игроков оборонительного плана остались мало играющие Березкин, Туоминен, молодые Шкурдюк, Мухамедов. Если получится пройти ХИК, БАТЭ надо усиляться с прицелом на следующие раунды?

- Надо спрашивать у тренеров и менеджмента. Это клуб решает, надо ли усилиться. Может, они хотят за счет молодых прибавлять. В любом случае надо усиливать игру, учебно-тренировочный процесс. Кого бы ты ни пригласил, всех надо тренировать. Надо не 15 минут прессинговать, а все 90. Тогда будет другой разговор. Даже Месси в плохой форме ничего сделать не может.