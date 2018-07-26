Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро

26 Июль 17:15 2018-07-26T17:34:51+03:00

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22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России здорово проявил себя в минувшем сезоне на всех фронтах. Интерес к Головину проявляли «Ювентус», «Барселона», «Челси» и другие клубы. Но в итоге он оказался в «Монако». Сумма сделки составила 30 млн евро, контракт заключен на 5 лет с зарплатой 2 млн евро в год.

Так трансфер Головина стал самым дорогим среди российских футболистов. В 2009-м «Челси» отдал ЦСКА за Юрия Жиркова 21 млн фунтов. Если рассматривать переходы из российской Премьер-лиги в другие чемпионаты, то у Головина третий показатель: продажа Халка «Зенитом» в «Шанхай Теллэйс» в 2016 году потянула на 55,8 млн евро, переход Виллиана в «Челси» из «Анжи» - на 35,5 млн в 2014 году.

- Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из «Монако» - Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята, - сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев. - В детали разговора с Гинером (президентом ЦСКА. - Ред.) вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех.

За межсезонье ЦСКА расстался с 11 футболистами. В том числе с теми, кто был на ведущих ролях (братья Березуцкие и Игнашевич завершили карьеры, Натхо, Муса, Вернблум сменили клуб). Пока пришло всего шесть новичков. В ближайшее время ожидается подписание уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса из «Халл Сити». Пока же в распоряжении Виктора Гончаренко всего 16 игроков (если убрать запасных вратарей, травмированных и совсем юных игроков, то и вовсе 13). Даже в товарищеских матчах состав почти не менялся! А уже сегодня у «армейцев» игра с «Локомотивом» за Суперкубок России, а во вторник матч первого тура чемпионата. В общем, у белорусского тренера много творческих задач.

- Необходимо определить качество тех игроков, которые у нас есть, а затем выстраивать оптимальную схему. Возможно, будет два опорных полузащитника, возможно, три, возможно, будем играть в два нападающих и так далее, - цитирует Гончаренко sport24.ru. - Трансферное окно еще открыто, может еще кто-то прийти, а кто-то уйти. Когда четко поймем, что состав определен, тогда будем обсуждать.