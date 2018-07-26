2018-07-26T17:01:52+03:00
Политика

Александр Лукашенко - о госслужащих: За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму

У президента прошло совещание, посвященное госслужбе и требованиям к ее сотрудникам
Ольга ШЕСТАКОВА
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Фото: БелТА.Фото: БелТА.
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На службу государству надо привлекать лучших управленцев, заявил Александр Лукашенко.

- К госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами, - передает БелТА слова президента. - В государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления.

По словам президента, в Беларуси проведена работа по оптимизации численности госслужащих.

- Их количество только за последний период оптимизации сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тысяч по стране - это самый низкий, можно сказать, показатель в мире, - сказал Александр Лукашенко. - Однако в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы. Важно решить, как привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев. Было поручено правительству внести предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной, привлекательной. (…) Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен.

Прозвучало предложение ввести медали «За безупречную госслужбу».

- Я не возражаю. Но речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных и подарков. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться госслужащему. Если это будет как у военных, соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должны видеть, что президент тем самым предъявляет жесточайшие требования к госслужащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки, - сказал Александр Лукашенко, передает его слова сайт sb.by.

Об уставе подробнее рассказала журналистам глава Администрации президента:

- Есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения (…) Но сегодня была поставлена задача, и мы будем рассматривать это, - разработать, возможно, устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе - это правильно, - сказала Наталья Кочанова, передает БелТА. - Государственная служба сродни воинской, и люди должны понимать, что это не просто какие-то привилегии, это прежде всего служба на благо родины и народа.

Документы должны заработать уже с нового года.

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