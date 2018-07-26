Многодетные будут ждать квартиру от государства всего год, и вот-вот заработает ипотека

26 Июль 22:56 2018-07-27T12:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновники пытаются обеспечить всех жильем, но очередь нуждающихся пока не особо уменьшается. На днях вице-премьер Анатолий Калинин рассказал, что в последнее время для этого сделано. И для начала упомянул указ №240, который помогает гражданам, нуждающимся в жилье и претендующим на льготы, взять в коммерческом банке кредит, часть которого погасит государство. На выходе получается льготный кредит.

Также Анатолий Калинин считает, что в этом году надо ввести систему стройсбережений с новыми подходами, условиями, сейчас в ней участвуют около 3 тысяч человек, это мало. И вспомнить про ипотечное кредитование.

- Мы подошли к тому рубежу, когда ставка рефинансирования составляет 10%. Надеемся, что она еще будет снижаться. Между тем мы обещали и себе, и гражданам, что при 10% заработает ипотека. На мой взгляд, есть ряд несложных вопросов, которые нужно решить, для того чтобы ипотека и стройсбережения были востребованы в большей мере, - цитирует belta.by заместителя премьер-министра.

Напомним, в Беларуси ипотечное кредитование как факт существует с 2008 года. По сути, кредиты на жилье выдаются по принципу ипотеки: в залог банк берет имеющуюся или будущую квартиру. Однако есть нюансы. Во-первых, в случае просрочки платежей семью с детьми банк не выселит. Во-вторых, сама суть ипотеки - это дешевый кредит, который может себе позволить работающий человек. Сейчас самый выгодный кредит выдается под 13%. Безусловно, это выгоднее, чем раньше. Но в сравнении с европейскими кредитами не выглядит так уж привлекательно.

Анатолий Калинин обратил внимание на проблемы с индивидуальной застройкой - считай, коттеджами. С ними есть проблемы: люди берут участок, но не достраивают жилье.

- Когда мы видим, что один застройщик решает для индивидуальных заказчиков все вопросы - от замысла до ввода объекта - тогда идет строительство. А когда мы просто раздали участки, то за 10 лет там только 50% введенных домов. Мы видим, что стоимость строительства индивидуального жилья с комплексным подходом гораздо ниже, а процесс эффективней, - сказал вице-премьер.

Многоквартирных домов в последнее время возводится очень мало. Но в 2018-м, хотя и прошло уже более половины года, квартир для многодетных собираются возвести больше, чем раньше - более 7 тысяч.

- В течение 2019 - 2020 годов нужно ввести для многодетных семей жилье в таком объеме, чтобы на 2021 год в очереди остались только многодетные семьи, стоящие не более одного года. Сейчас это более трех лет, даже четыре-пять лет, - сказал Анатолий Калинин.

К слову, в 2012 году Анатолий Калинин обещал, что многодетные семьи будут стоять в очереди на жилье не более трех лет. Тогда 22% строящегося жилья было для них. В прошлом году в Беларуси было построено более 43,5 тысячи квартир, из них для многодетных - 4,3 тысячи, или 10%.