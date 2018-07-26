Развлекаемся в солнечные выходные: Отдых на пляже под Минском обойдется в 5 рублей, а в городе - уже в 35

26 Июль 18:13 2018-07-27T11:30:06+03:00

Мы выяснили цены в местах развлечений и подсчитали, сколько денег нужно для самого простого отдыха на свежем воздухе.

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В ближайшие выходные в Беларусь вернется по-летнему жаркая погода. Синоптики обещают в Минске до 32 градусов тепла! Куда в такую жару деваться? Конечно, к воде или в тень деревьев. Мы решили узнать, как и за какие деньги можно организовать себе отдых на природе, не уезжая далеко от города.

Пляжи: бесплатное море и платные развлечения

На водохранилищах и пляжах можно и искупаться, и организовать мини-пикник. На водохранилище Дрозды, на Минском море беседки с мангалами бесплатные. А вот на Цнянском водохранилище за три часа пользования мангалом нужно заплатить 10 рублей. Поесть можно в кафе неподалеку: салат - до пяти рублей, мороженое два-три рубля, попкорн - три рубля, напитки - до двух рублей… А вот шашлыка в меню мы не нашли, видимо, расчет на то, что люди приезжают сами жарить мясо.

На Цнянском водохранилище можно поиграть в волейбол, есть сетка. Предлагают развлечения и поэкстремальнее: прыжки на водной катапульте стоят пять рублей, а вейкбординг (катание на доске по воде за катером, держась за веревку) - 10 рублей в будние и 20 рублей в выходные.

Итого. Готовьте как минимум рублей пять за банальные воду-мороженое и от 40 рублей, если решитесь прокатиться на доске и перекусить в кафе.

За день у открытого бассейна - от 20 рублей

В Dreamland под открытым небом установили зонтики, поставили тысячи лежаков, его фишка - большие горки и несколько бассейнов. На всей территории аквапарка работают фудкорты, где есть бургеры, гриль или барбекю - все от пяти рублей, супы от трех рублей, есть и фастфуд KFC, где 9 куриных крылышек в панировке обойдутся в 7 рублей 30 копеек, а пол-литра колы - 2,20.

Цена на билет в аквапарк в выходной день зависит от времени суток: от 10 до 28 рублей, льготный - от 10 до 16 рублей.

В «Дримлэнде» под открытым небом установили зонтики, поставили тысячи лежаков, его фишка – большие горки и несколько бассейновФото: Павел МАРТИНЧИК

Открытый бассейн во Дворце водного спорта в этом году стал работать дольше - до 20.00. Цена билета для взрослого - 18 рублей, для ребенка - 8 рублей. В стоимость входят посещение сауны, закрытые бассейны, лежаки. Так что если с погодой не повезло, можно поплавать в бассейнах во дворце или сходить в баню. Также на территории летней зоны работают кафе, где можно купить, например, шашлык, пиццу. Продают и блюда попроще - беляши, бутерброды, слойки по цене всего 1,2 - 1,6 рубля.

Итого. По нашим подсчетам, за билет и перекус в кафе придется заплатить 20 - 40 рублей - это вход и самый простой перекус.

Одинокий минчанин может, конечно, прогуляться и с 5 рублями в кармане, чтобы хватило на напиток и булочкуФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Развлечь семью в парке обойдется в 30 рублей

Парки у нас, конечно, бесплатные, но на еду-развлечения все же придется раскошелиться. Ценник на детские аттракционы в парке Горького от 1 до 1,5 рубля. Попрыгать на батуте можно за полтора рубля, а прокатиться на колесе обозрения можно за 3 - 3,5 рубля. Есть в парке детская площадка с песочницей, маленькими горками и лабиринтом - совершенно бесплатно.

А вот посмотреть Лошицкую усадьбу и флигель взрослые смогут за 8 рублей, дети - за 1,8 рубля. За вход в Ботанический сад придется взрослым заплатить 7 рублей, школьникам - четыре рубля.

Шашлыки в парке, конечно, не пожаришь - нельзя. Но можно купить еду в магазине или у торговцев. К примеру, в парке Горького чередой выстраиваются палатки с едой, где 100 г мороженого стоит 3,3 рубля, популярная нынче кукуруза - 3,5, попкорн - 2,5 рубля. Напитки в среднем обойдутся в 1,5 - 2 рубля.

Итого. Одинокий минчанин может, конечно, прогуляться и с пятью рублями в кармане, чтобы хватило на напиток и булочку, только в Ботанический сад берите как минимум 10.

А вот на семью из трех человек в парк нужно взять как минимум 30 рублей - это и на еду, и на развлечения.