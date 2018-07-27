Гомельчанка, которая судилась с детсадом из-за СОП, проиграла процесс

27 Июль 11:45 2018-07-30T12:38:19+03:00

Суд посчитал, что молодая мама не смогла объяснить, как ее страдания связаны с письмом от заведующей садика

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В пятницу в Гомеле завершилось рассмотрение гражданского дела молодой мамы, которая требовала компенсацию морального вреда от детского сада и отдела образования. Она пожаловалась на то, что садик угрожал поставить семью на учет, как находящуюся в социально-опасном положении, из-за того, что мать временно не работала. Но суд отказал в удовлетворении иска. К отделу образования - из-за того, что конфликт был только с детсадом, а он является самостоятельным юрлицом. И к садику - потому что не ясно, какую норму законодательства он нарушил.

- Само по себе заявление о нравственных страданиях не может быть основанием для взыскания компенсации морального вреда. А истец не доказал причинно-следственную связь между действиями сада и ее страданиями, - объяснила судья.

Напомним, гомельчанка Наталья Белая возмутилась письмом, которая получила из сада, куда ходит ее 6-летняя Саша. Сначала работники садика начали проверять маму и ребенка, приходить к ним домой, после чего прислали письмо, признав: условия жизни девочки нормальные, но выявлен критерий социально-опасного положения (СОП).

В письме заведующая детсадом сообщила, что Наталья должна «срочно трудоустроится и впредь создавать необходимые условия для полноценного воспитания и развития ребенка». В детсаде добавили, что семья сейчас находится на контроле и требует повышенного педагогического внимания. А если Наталья не найдет работу, детсад все-таки будет вынужден отнести маму с дочкой в разряд семей с социально-опасным положением.

- В их же письме говорится, что условия в квартире нормальные, все нормы соблюдены, у ребенка есть одежда и обувь, отдельная комната с кроватью и игрушками, а в холодильнике - еда. За садик плачу вовремя, девочка приходит туда опрятной. Но я получаю письмо с угрозами, как будто я какая-то алкоголичка, - объяснила «Комсомолке» свою позицию Наталья.

Она посчитала действия детсада вмешательством в личную жизнь из-за того, что временнео не работает:

- Моя мама давно живет в Греции и присылает деньги, помогает и мой молодой человек. И сама я сначала работала - санитаркой в операционной. Но не выдержала физический труд и ушла с работы. Уже через две недели пришло письмо из садика. Но уже тогда я начинала проходить практику соцработника, и сейчас работаю на этой должности.

Представитель отдела образования в суде заявила, что сад просто выполнял свою работу:

- На сады возложена функция изучения положения семей и выявления тех родителей, дети которых находятся в социально-опасном положении. Если возникают вопросы, начинается социальное расследование. И один из критериев СОП - это не трудоустроенность родителя.

Наталья не согласилась с решением суда - она считает, что доказала свои нравственные страдания, а садик все-таки вмешивался в ее личную жизнь. Поэтому собирается обжаловать решение.