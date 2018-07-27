81-летняя полочанка подарила знакомой квартиру и оказалась в больнице сестринского ухода

27 Июль 15:22 2018-07-30T16:40:06+03:00

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Полочанка Мария Степановна (имена изменены. - Ред.) в 2015 году сломала ногу. Пожилая женщина жила одна, после травмы слегла и растерялась: некому даже стакан воды подать. Подруга предложила выход: ее дочь Галина будет ухаживать за Марией Степановной в обмен на жилье. Женщина подумала и согласилась. Галину она знала мало, но все же не совсем незнакомый человек.

Мария Степановна официально подарила Галине свое жилье. На словах женщины договорились: Галина старушку досматривает до конца жизни, а потом живет в ее квартире. Правда, в договор это условие не записали.

Почти два года Галина старательно Марию Степановну досматривала. И в магазин ходила, и в квартире прибиралась, и еду готовила. Даже ремонт сделала. А в мае 2017-го пенсионерка вновь заболела - у нее случился инфаркт. Женщина попала в больницу. А когда Марию Степановну выписали, Галина отвезла ее не домой, а… прямиком в другую больницу. На койку в отделение сестринского ухода.

Мария Степановна пришла в ужас, когда поняла, что уйти из больницы она не сможет, потому что идти ей некуда - ведь квартира уже принадлежит Галине. Пенсионерка разыскала дальнюю родственницу, которая на время ее приютила и помогла написать заявление о признании сделки недействительной в правоохранительные органы.

Первый суд Мария Степановна проиграла. Судья не нашел оснований для того, чтобы расторгнуть сделку. «Я бы ее через некоторое время забрала снова домой, - объяснила Галина. - У меня ведь тоже мама болеет, трудно смотреть сразу за двоими». Но на историю обратила внимание Витебская областная прокуратура. Прокурор Витебской области направил в суд Полоцкого района и Полоцка иск о признании договора дарения недействительным. Недавно суд этот иск удовлетворил.

- Договор дарения признан недействительным, так как женщина заключила его под влиянием заблуждения, - прокомментировала ситуацию начальник отдела прокуратуры области Ирина Титкова. - Она предполагала, что договор обязывает Галину ухаживать за ней и заботиться, а фактически безвозмездно передала жилье в ее собственность.

- Контролируют ли социальные службы подобные сделки?

- Если человек дееспособен - нет. Если человек понял, что заключил сделку под влиянием заблуждения, он самостоятельно защищает свои интересы в суде.

Как объяснила Ирина Титкова, потребовать возмещения расходов на ремонт жилья Галина не может - когда женщина делала этот ремонт, квартира была ее собственностью.