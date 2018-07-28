«Может быть, однажды я осяду в Беларуси»: экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер приехал в Брест

28 Июль 13:32 2018-07-28T21:14:14+03:00

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Экс-вокалиста Deep Purple и Rainbow пригласили в Брест на 999-летие города - Джо Линн Тернер выступит на фестивале «Город света» 28 июля. Накануне артист встретился с журналистами и рассказал о том, что ему нравится в Беларуси и как белорусским музыкантам стать мировыми легендами.

- У вас жена белоруска, и вы раньше говорили, что хотели бы переехать в Беларусь. Планы не поменялись?

- Да, это правда, я так говорил. Никогда не знаешь, что подбросит тебе жизнь, но пока я остаюсь гражданином мира, потому что я много путешествую. Может быть, однажды да, я осяду здесь.

- В апреле вы попали в больницу в Минске… Как сейчас себя чувствуете?

- Да, у меня 12 апреля был сердечный приступ. Я почти три недели провел в президентской больнице – это отличная больница. Я хотел бы отдельно поблагодарить главврача Ирину, она удивительная, и благодаря ей я в потрясающей форме сейчас. Мои тренеры – Наталья, Юлия и вообще весь персонал больницы превосходно заботились обо мне. Кстати, я сейчас себя чувствую даже лучше, чем до болезни. Тогда я был измучен турами, а сейчас я в форме.

Автограф на кардиограмме Джо Линн Тернер оставил для медсестры, которая «была такая милая, что ей невозможно было отказать». Фото со странички в Фейсбуке.

- Вам у нас нравится?

- Я был уже в Беларуси раньше, несколько раз. Чаще зимой, но летом здесь красиво, особенно, когда нет дождя, но даже с дождем прекрасно. В этот приезд я здесь нахожусь с конца февраля, а потом поеду в тур. В Беларуси красивая природа – озера, леса, парки. Здесь натуральные продукты. Люди миролюбивые, спокойные, они уважительно относятся к другим.

- В одном из своих интервью вы говорили, что некомфортно себя чувствуете в США. Почему?

- Я люблю США, это великая страна. Мой отец воевал за эту страну. На мой взгляд, в США политики все больше заставляют людей изменять своему мнению, своим принципам, идеям. Страна разъединена, и я считаю, что нам нужно возвращаться к уважению между людьми. Я много путешествую, вижу разные культуры, разных людей. И я понял одну вещь: везде люди хотят одного – хорошей жизни. Растить детей, иметь достаток и любовь. И, конечно же, все хотят мира. Мы все понимаем, что приносит война в жизни людей. Крепость в Бресте – мемориал, который напоминает нам об этом. Нам всем нужны мир и любовь – именно этого я желаю своей стране прямо сейчас.

После инфаркта Джо проходил реабилитацию. «Мой тренер Ирина - лучшая! Это Бог послал ангела!»

- Вы уже побывали в крепости?

- Крепость я постараюсь посетить, но мое время очень ограничено, у меня много обязательств. Но я надеюсь, получится остаться еще на день и побывать там перед отъездом в Минск. Сделать несколько фотографий, опубликовать их на Фейсбуке.

- У вас скоро день рождения – 2 августа, вам исполнится 67. Как будете отмечать?

- Я думаю, тихо, спокойно – проведу время за ужином с женой, может, с друзьями. Понимаете, проблема в том, что сейчас не делают таких размеров тортов, чтобы поместились все свечи по количеству моих лет!

Жена музыканта - белоруска Майя Козырева, юрист-международник. Благодаря ей Джо влюблен в Беларусь.

«ВАШИ МУЗЫКАНТЫ МОГУТ ВЫРАСТИ ДО МИРОВЫХ ЗВЕЗД»

- Я слушала Deep Purple в детстве, потому что папа любил эту группу. Он и сейчас иногда говорит: «Эх, когда-то была музыка». А вы ностальгируете по временам, когда Deep Purple были на взлете?

- Я ведь вырос так же! Я немного старше вас, но я тоже вырос на Deep Purple. Мой папа включал пластинки, подпевал, мама пыталась подпевать. Так музыка передается через поколения, мы учимся у тех, кто старше и передаем это своим детям. Ничего меня так не радует, как увидеть 10-ленего ребенка в майке с надписью Led Zeppelin – это круто, рок!

Моим кумиром когда-то был Ричи Блэкмор (гитарист Deep Purple и основатель Rainbow – Ред.) Я ведь сам начинал как гитарист, играл все партии Deep Purple. Ричи однажды услышал, как я играю, и ему это понравилось, а я сказал, что я так играю, потому что я копировал вас. Вокалистом я стал по счастливой случайности. И пришел к тому, что стал частью легендарной группы, создавал вместе с ними, писал, исполнял. Сейчас я бы хотел, чтобы к группе относились с уважением, и чтобы бывшие участники группы уважали свою аудиторию.

Тернер в Бресте выступит на одной сцене с NaviBand - нотки белорусского фолка в музыке группы рокеру очень нравятся. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Как давно вы общались с Ричи Блэкмором?

- Никто не общается с Ричи Блэкмором. Можно поговорить либо с автоответчиком, либо с менеджером его тещи. По-моему, последний раз мы общались 4-5 лет назад, я точно не помню. Мы думали воссоединить аутентичный состав Rainbow, обсуждали это, но у нас было совершенно разное видение этого, и мы разошлись в интересах. Я считаю, что воссоединение группы должно было быть основано на оригинальном составе, иначе это неуважительно ни к истории группы, ни к людям, которые любят эту музыку. И, как я понял, возвращение Ричи Блэкмора в Deep Purple тоже невозможно.

- Джо, у вас большой опыт, скажите: что нам нужно сделать, чтобы в Беларуси появились свои Deep Purple или свой Джо Линн Тернер?

- Чтобы вырасти до звезд мирового уровня, музыканты сначала должны познакомиться со всеми видами музыки. Начинать нужно с классики: слушать классику рок-н-ролла, оркестровую музыку, соул, R'n'B, поп… В Беларуси есть много хороших музыкантов, я видел их, слышал их исполнение. И все они именно этим и занимаются – изучают музыку праотцов разных стилей. Знаете, когда я слушаю народную музыку – в Италии, в Испании, в Беларуси даже – она везде звучит похоже! Почему? Потому что люди похожи. Из фольклора вырастает музыка, которая делается известной по всему миру. И я слышу это в Беларуси сейчас. Ваши музыканты играют те музыкальные основы, которые есть в мировой культуре, у них есть база для того, чтобы расти.

Когда-то Джо мечтал стоять на одной сцене с Ричи Блэкмором, а теперь пути двух легендарных музыкантов разошлись.

- Вы публиковали недавно фотографии из студии – над чем вы сейчас работаете?

- Над сольным альбомом. Я работаю над ним со шведским продюсером. Мне интересно сделать индастриал звучание в сочетании с классическим роком. Для меня это немного новый звук.

- Что вас вдохновляет?

- Жизнь. Мне кажется, мы можем найти вдохновение в маленьких вещах: кто-то что-то сказал, чей-то взгляд, ваши чувства по поводу какой-то ситуации… Меня вдохновляет каждый момент жизни. Я говорю об этом как человек, который недавно пережил инфаркт. Все мы воспринимаем жизнь как само собой разумеющееся, а это подарок, который мы должны ценить. Я должен вам признаться в одной личной вещи. У меня есть маленький коврик около кровати, и каждое утро, когда я опускаю ноги на этот коврик, я говорю: спасибо, что я живой, дышу и у меня есть шанс что-то изменить.