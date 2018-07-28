2018-07-30T16:40:06+03:00
Общество

"Ради хайпа и лайков". Белорусы с включенной бензопилой и в маске поиграли в маньяков возле школы

18-летние парни снимали видео и выкладывали их в Инстаграм
НАСТАСЬЯ КОРСАК
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixaby.comФото носит иллюстративный характер. Фото: pixaby.com
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Трое молодых людей из Кричева поделились в Инстаграме фотографиями и видео, на которых парень в маске и с включенной бензопилой. Аккаунт, на котором были размещены фото и видео, зарегистрирован на имя Джона Крамера (известного голливудского киногероя фильмов ужасов). Милиция заинтересовалась творчеством молодых людей и принялась искать авторов. Оказалось, что это три 18-летних жителя Кричева.

-Идея сниматься в образе такого персонажа принадлежит одному из друзей. Он же приобрел в интернете соответствующую маску. Именно в ней с заведенной бензопилой товарищи снимали свои ролики и фото поздним вечером в июле возле СШ №8 в микрорайоне Комсомольском и в районе железнодорожного вокзала в Кричеве, а затем разместили их на своем аккаунте. Один играл главную роль, второй снимал все на мобильный телефон и развозил компанию на авто, третий помогал в съемках", - рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Милиции молодые люди говорят, что снимали все в безлюдных местах и в позднее время. Все делали ради "ради хайпа, лайков и подписчиков" социальных в сетях.

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