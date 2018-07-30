Селфи с единорогом, хинкали по рублю, певица Луна. Как в Минске прошел модный арт-пикник FSP

30 Июль 11:50 2018-07-30T12:33:15+03:00

«Комсомолка» посмотрела, как минчане танцевали, слушали лекции и пели в унисон на самом модном фестивале лета [фото]

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Главный арт-пикник лета – так окрестили минчане фестиваль Freak Summer Party. В Минске он проходит уже в десятый раз, и всегда это уйма развлечений: танцы, лекции, разные активации и обилие уличной еды.

В десятый раз в Минске прошел популярный фестиваль Freak Summer PartyФото: Святослав ЗОРКИЙ

По традиции, фестиваль длится два дня, в этом году он прошел 28 и 29 июля в парке Dreamland. Уже на входе гостей встречает огромная розовая инсталляция из букв FSP. Чтобы сфотографироваться около нее, даже выстраивалась очередь. Кстати, мест для фото на фестивале уйма: в венце из перьев, с единорогом или розовым надувным фламинго!

Танцы на фестивале были повсюдуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Также на фестивале можно было и поработать над имиджем, например, покрасить волосы или сделать яркий макияж. Нашлись смельчаки, которые делали себе татуировку - соответствующая зона расположилась недалеко от главной сцены. Работал на фестивале и маркет с разными дизайнерскими вещами: одежда, бижутерия, обувь, сумки!

Фишка FSP - приглашать популярных блогеров, чтобы те рассказали о делах насущныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самой разнообразной получилась зона с едой. Тут тебе и улитки за 1,5 рубля, и устрицы за 5 рублей, и раки за 7 рублей. Немало желающих было попробовать блюда кухонь народов мира. Например, хинкали по рублю за штуку или плов за 7 рублей или паэлью за 8 рублей. Правда, еду приходилось ждать до 40 минут! Из напитков на территории фестиваля предлагали лимонады за 3,5 рубля и морсы за 2,5 рубля.

На арт-пикнике можно было сходить на лекцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Впервые за 10 лет на фестивале была зона с алкоголем, разные заведения столицы предлагали посетителям попробовать свои напитки: пиво, коктейли, сангрию. Правда, было и условие: выходить за пределы отведенной зоны с бокалом нельзя.

На фестивале было много мест для селфиФото: Святослав ЗОРКИЙ

По всей территории парка разместились развлекательные зоны - только успевай везде участвовать! С одной стороны идет кинофильм в палатке, с другой – танцевальные мастер-классы, с третьей- йога. Можно было даже покататься на доске!

Можно было даже покататься на доске!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А некоторые минчане признаются, что специально пришли на фестиваль, чтобы послушать любимых блогеров. Это особая фишка FSP - приглашать популярных блогеров, чтобы те рассказали о делах насущных. В этом году среди спикеров были Леня Пашковский, Дима Ермузевич, фудхантер Павел Крамар.

Больше всего людей собирала около себя площадка с главной сценой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для любителей лекций тоже нашлось чем заняться на фестивале - была отдельная зона с образовательной программой. К примеру, организатор серии крупнейших вечеринок «Бассота» Kipah рассказывал о том, как в Беларуси устраивать рейвы и как собратить на них толпу. А вот операционный директор Vilnius Tech Park Иева Дирвонскайте рассказала о том, как развивается IT в Литве.

Российская инди-группа PompeyaФото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего людей собрала около себя площадка с главной сценой. В первый день там выступали белорусская группа Shuma, российская инди-группа Pompeya и многие другие. Завершала фестивальный день украинская певица Луна.

Украинская певица Луна призналась, что хотела бы снять клип в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Минск, ты такой симпатичный, очень люблю сюда приезжать и выступать. А еще хотела бы здесь снять клип, - призналась публике певица.

Фестиваль выдался очень атмосфернымФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не менее насыщенным выдался и второй день. Слэм на выступлении белорусского рэпера Бакея, дикие танцы под хиты группы «Петля Пристрастия» и абсолютное умиротворение под спокойных бельгийцев Warhaus. Последними 29 июля выступали поп-панк группа Пасош.

Фестиваль выдался очень атмосфернымФото: Святослав ЗОРКИЙ

В десятый раз в Минске прошел популярный фестиваль Freak Summer PartyФото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего людей собирала около себя площадка с главной сценой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ