Рома Зверь: «Когда приезжаю в Минск, беру велосипед напрокат и катаюсь по городу»

30 Июль 12:33 2018-07-30T12:34:12+03:00

Роман Билык - солист группы «Звери» - нечасто дает интервью и не очень охотно участвует в ток-шоу. Шумным компаниям предпочитает походы в музеи и вечер в кругу семьи. Накануне выступления в Минске Роман согласился поговорить о личном и творчестве

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- Роман, в Беларуси 2018-й объявлен годом малой родины. Вы родом из Таганрога. По каким местам скучаете?

- Признаться, не очень скучаю по Таганрогу. Не люблю жить прошлым, предпочитаю жить настоящим. Да и не все воспоминания из приятных. Когда-то любил рыбачить в Таганрогском заливе, но сейчас это не самое подходящее место для рыбалки. Ностальгию вызывает только набережная и двор дома, в котором жил.

- Покорять Москву вы приехали в 2001 году. Наверняка было непросто. Помните свой самый тяжелый день в Москве?

- В своей книге «Солнце за нас» я как раз рассказываю об этом периоде. Я приехал в Москву с пустыми карманами. Было очень непросто. Жил, как все строители, на стройках, перебивался, как мог. В обед, чтобы хоть как-то притупить чувство голода, стрелял у прохожих сигареты. Все изменилось после встречи с продюсерами Александром Войтинским и Валерием Полиенко. С Сашей сняли первый клип, а потом дела пошли в гору.

Послушать "Зверей" и оторваться под хиты группы в Минске можно будет 4 августа. Фото предоставлено героем публикации

- Вы из простой рабочей семьи. И, по сути, сделали себя сам. Рискнули, уехали из дома, стали пробиваться в столице…. Может, дадите совет тем, кто пока не решается пойти за своей мечтой?

- Нет определенной формулы. Главное - любить то, что делаешь, работать и… плевать на всех. Сейчас есть отличный вариант быть услышанным – интернет, он у всех есть. Важно не «ловить звезду», когда только зарабатываешь популярность. Будьте собой.

- У вас две дочери. По струнке ходят или у папы на шее виснут? Есть какие-то принципы в воспитании девчонок? И как вам живется с тремя женщинами под одной крышей?

- Отлично живется! У меня простой метод воспитания, в основе которого – не злиться на ребенка. И стараться не говорить «нельзя» или «нет времени». Правда, стараюсь ограничивать время на гаджеты. Исключение - если он нужен в образовательных целях. У меня с дочками много совместных увлечений. С Олей – старшей дочерью – вместе занимаемся серфингом. Зоя – младшая - в том возрасте, когда интересно все вокруг. Стараюсь ей все разъяснять и поддерживать.

- На сцене вы достаточно сдержанный человек, а дома, судя по интервью, открытый и домашний. Может, несмотря на занятость и плотный гастрольный график, Рома Зверь еще и дома у плиты стоит? За какими домашними хлопотами вас можно застать?

- А что вы удивляетесь? Я люблю стоять у плиты. Когда дома, всегда стараюсь помогать жене и старшей дочери с домашним заданием. Особенно по математике.

- Знаю, увлекаетесь фотографией. Может, поделитесь, каким кадром дорожите особенно?

- Фотографирую в основном в путешествиях. Но снимать предпочитаю людей, их эмоции – такие фотографии самые ценные. В путешествиях люблю фотографировать Марину (жена певца. – Ред.). На моей первой персональной выставке было несколько работ с ее изображением. А еще я против дополнительной обработки и фотошопа. Максимум - слегка корректирую цвет.

Рома Зверь: "Нет никакой конкретной формулы успеха. Главное - любить то, что делаешь, работать и… плевать на всех". Фото предоставлено героем публикации

- Читала, вы любите путешествовать. Какое ваше путешествие было самым запоминающимся и чем?

- Каждое путешествие – это эмоции. В моей семье никто не любит сидеть на месте. Мы с Мариной и Олей любим активный спорт, особенно серфинг. Поэтому выбираем страны, где есть возможность вырваться к океану и посерфить – Тенерифе, Португалия, Бали. Из европейских городов предпочитаю Париж со всеми его заведениями и галереями, и Амстердам, особенно музей современного искусства. Уже несколько лет подряд езжу на фестиваль рок-музыки RockWerchter в Бельгии, там своя атмосфера.

- Недавно вы снялись в большом кино - в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает об истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Вы сыграли роль Майка Науменко. Чем вам близка эта картина и сложно ли было сниматься, будучи дебютантом в кино?

- Сначала хотел отказаться – не прослеживал связи между собой и Майком, да и не особо был знаком с его творчеством. Но решил попробовать. И только после монтажа, когда пересматривали картину целиком, понял, как близок мне Майк Науменко. Он часто говорил то, что я бы сказал на его месте.

Рома Зверь получил награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". На фото - с еще одним "зверем" - Германом Осиповым. Фото предоставлено героем публикации.

- Вы еще и в Каннах приз получили за лучший саундтрек к этому фильму…

- Запись саундтрека – нелегкая работа. Приходилось прослушивать десятки песен в поисках тех, которые лаконично впишутся в сюжет. Важным моментом было соблюдение хронологии – композиции должны были быть написаны до 1981 года (когда происходило действие картины). Чтобы добиться звука того времени, а тогда не было такого разнообразия музыкальных инструментов, нам приходилось реставрировать гитары 80-х годов. Итог налицо. Летом выпустили альбом с песнями «Зоопарка» – «Звери в зоопарке». И сейчас собираемся выпускать саундтрек к фильму «Лето».

- А какую музыку сами слушаете?

- Дэвид Боуи, Florence and the Machine, Foo Fighters, «Агата Кристи»…

- Роман, на минском фестивале «РОК ЗА БОБРОВ» вы будете выступать в качестве хедлайнеров. Публика ждет с нетерпением. А с чем у вас ассоциируется Минск и белорусы? Может, есть любимые места в белорусской столице?

- Белорусы - всегда открытые и на позитиве, зажигают на наших выступлениях. Поэтому любим выступать в Минске. По поводу любимых мест… Я всегда беру велосипед напрокат и просто катаюсь по городу.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Фестиваль «РОК ЗА БОБРОВ» с участием групп «Звери», «ДДТ», «Ляпис-98», «Сплин», Noize MC, Louna, «Дай дарогу», ЛСП, J:МОРС, «Нейро Любель» - 4 августа, аэродром «Боровая». Билеты: 35 руб., Vip – 69 руб. Т.(029) 937-17-17. Подробности на сайте