Гомельчанин, спасая сына, утонул в реке

30 Июль 16:24 2018-07-30T16:24:59+03:00

В выходные в Беларуси утонуло много человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мальчик гулял по отмели, но вдруг провалился в яму под водой

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Трагедия на воде случилась в воскресенье в Ветковском районе. Здесь есть деревня Хальч, которая стоит на высоком живописном берегу реки Сож. Этот берег выбирают для отдыха на природе не только местные, но и приезжие. И вот в воскресенье из Гомеля в Хальч приехала семья, которая вместе с другими семьями отдыхала на берегу. Ровно в полдень из воды раздался тревожный крик.

- Девятилетний мальчик ходил по отмели. Но, как всегда, любая отмель заканчивается ямой. В такую яму и угодил ребенок и стал тонуть. В реку бросился его 46-летний отец. Он смог вытолкнуть сына на поверхность, но сам скрылся под водой… Где-то через час спасатели, которые приплыли из городского пляжа в Ветке - это несколько километров от места трагедии, нашли и достали бездыханное тело гомельчанина, - рассказал «Комсомолке» ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Все обстоятельства гибели главы семейства выясняет следствие. Но причина беды уже очевидна: гомельчане отдыхали не на пляже, а в неприспособленном и даже запрещенном для купания месте…

В ОСВОДе добавили, что в минувшие выходные еще два человека утонули на Гомельщине. А всего с начала года в области погибли на воде уже почти 30 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Шумилинском районе утонул подросток

15-летний парень с друзьями купался на речке около деревни Убоино. Школьник решил переплыть реку, но сил не хватило. Тело ребенка подняли со дна спасатели.

А в городе Глубокое на местном озере тонула 14-летняя девочка. Ее, к счастью, спасатели успели достать из воды.

Повезло и одному из тонувших на Немане в Гродно. Мужчины решили искупаться возле Румлевского моста, где река наиболее коварная, и стали тонуть. На помощь бросился рыбак. Но спасти он успел только одного мужчину, тело второго вскоре достали водолазы.