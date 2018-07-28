Месяц с виртуальной картой v-banking: подводим итоги

28 Июль 00:00 2018-07-29T00:00:02+03:00

Во время эксперимента я платила в интернете только виртуальной картой v-banking, и вот что из этого получилось

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Цель была такая: месяц оплачивать все новой виртуальной картой v-banking, а потом рассказать о впечатлениях. Это был вызов: запутаюсь или справлюсь? Ведь виртуальная карта - довольно новый для Беларуси продукт! Полноценная дебетовая банковская карта от velcom внутри мобильного приложения v-banking создана для интернета. Реального «пластика» нет, хотя есть все реквизиты: номер, срок действия, данные владельца и CVV/CVC-код, с ней можно рассчитываться в ЕРИП, интернет-магазинах, оплачивать такси, бронировать гостиницы, а также заказывать и оплачивать товары из других стран.

Да, непривычно, но и мой смартфон когда-то казался сложным! Как и стандартные для сегодняшнего дня банковские карточки. Технологии незаметно для нас идут вперед. Что говорить, ведь я уже надолго даже телефон из рук не выпускаю, потому что там мои любимые фотографии, и электронная библиотека, и общение. Логично, что и оплаты-покупки совсем скоро будут только в нем!

В результате я легко скачала и установила приложение v-banking, а потом так же без проблем разобралась и с картой, и с «v-кошельком», и, конечно, с возвратом денег за покупки.

Итак, вот самое важное, что я хочу рассказать про виртуальную карту v-banking и мобильное приложение в целом.

1. Возврат части денег при оплате в интернете. Пожалуй, многие согласятся, что это главный плюс, потому что реально помогает экономить! Впервые в Беларуси виртуальная карта обеспечивает кешбэк, то есть обратно на счет поступает 2% от суммы каждой покупки в интернете. Причем возврат распространяется на расчеты и с белорусскими, и с зарубежными магазинами и сервисами. Уже за первые пару недель использования карты мне на счет вернулось около 20 рублей. Покупки у меня были такие - электронная книжка и мобильный телефон.

Но на этом я не остановилась, июль-август оказались временем трат по простой причине: я еду в отпуск. Пришлось покупать и заказывать билеты-проживание-развлечения. Отдых у нас будет активным: три перелета, дорога в Вильнюс и обратно, проживание в двух гостиницах… Сумму я постесняюсь озвучить, скажу так: возврат на виртуальную карту меня очень и очень порадовал. По крайней мере, на пару приятных вечеров в отпуске хватит.

2. Возможность залезть в «v-кошелек», если срочно понадобились деньги. Очень удобно! «v-кошелек» - это денежный лимит для оплаты товаров и услуг в ЕРИП. Сумма, которую можно там получить, внушительна - до 100 рублей в момент, когда они нужны. Например, вот-вот отключат интернет или звонки. Лично мне такого лимита хватило на все необходимые платежи. Второй вариант - залезть в «v-кошелек», когда нужно очень срочно что-то купить или, как в моем случае, забронировать выгодный вариант билетов или жилья, а зарплаты еще нет.

Вернуть деньги нужно будет на номер лицевого счета от velcom до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были использованы. Искать ничего не надо: номер лицевого счета отображен в приложении v-banking, сумма долга также указывается в первые числа следующего месяца. Никаких процентов, только со второго месяца появится абонентская плата по услуге «v-кошелек» в размере 3 рубля. К слову, если услуга в следующем месяце не понадобится, ее можно легко отключить внутри приложения.

3. Легче делать простые платежи - за коммуналку, интернет, телефон. Тут все просто и осваивается мгновенно. С коммуналкой вообще легко: оплатить ее можно по QR-коду на жировке. Ну, а после первой оплаты все нужные данные появятся в разделе «Быстрые платежи» на главной странице приложения.

4. Начисление процентов. Мне лично на зарплатной карте удобно копить деньги, например, на крупные покупки или на отпуск. Но обычно проценты по ним начисляются такие мизерные, что их вообще можно не считать. В приложении v-banking меня ждал приятный сюрприз: на остаток по виртуальной карте v-banking насчитывают 3% годовых, причем перечисление - ежемесячное. Может, и не огромная сумма, но зато при этом я могу свободно распоряжаться деньгами или докладывать на карту.

5. И платежи, и траты, и накопления - в одном приложении смартфона. Это очень удобно и позволяет действительно контролировать свои финансы. Я понимаю, куда уходят деньги, откуда они приходят и сколько у меня есть в запасе в любой день месяца. И, что очень важно, вопрос безопасности осуществления оплат через v-banking отпал в первый же день пользования, так как на личном примере убедилась, что каждое действие внутри приложения имеет последовательную многоэтапную защиту .