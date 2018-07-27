Выходные 28 и 29 июля: фото с греческими богами, вертолетные гонки и кони

27 Июль 11:09 2018-07-27T11:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

- Вертолетные гонки, парашютисты, дроны, фигуры высшего пилотажа от летчиков - все это на фестивале авиационного спорта #ПРОНЕБО, который состоится под Минском. Будет много зон активности, в том числе и для детей, а также большой концерт.

28 и 29 июля, 10.00 - 21.00, аэродром «Боровая». Вход свободный.

***

- Фестиваль греческой культуры «Калимера!» (по-гречески «здравствуйте») - это мастер-классы по иконописи, танцам, языку и кулинарии, а также звуки бузуки, песни на понтийском диалекте, театрализованное представление «Эхо Эллады», фотосессия с греческими богами.

28 июля, 13.00 - 17.00, пл. Свободы. Вход свободный.

***

- Пятничный вечер – начало выходных. Предлагаем два варианта провести его интересно. Открытый кинопоказ проекта «Беларускія ўікэнды», фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» на белорусском языке.

27 июля, в 20.00 во дворике Галереи «Ў» (ул. Октябрьская, 19). Вход свободный.

***

- «Детский/недетский концерт» - третий в проекте «Классика у Ратуши с velcom ». В субботу вечером на сцену выйдут музыканты из концертного оркестра «Немига» и совсем юные исполнители. Ждем очень хороший, трогательный и отчасти даже домашний концерт. Прозвучат произведения Шостаковича, Верди, Чайковского, Россини, Морриконе, Меркьюри и других.

Классика у Ратуши с velcomФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

28 июля, 20.30, пл. Свободы. Вход свободный.

***

- Попасть на агробазар, присмотреться к фермерским продуктам и натуральной косметике, увидеть короткометражки на экологическую тему можно в пятницу вечером на культпросвет-форуме «АльтернативЭнергоСбыт». В 21.30 здесь начнется концерт группы Port Mone.

27 июля, 18.00 – 23.00, культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8). Вход свободный.

***

- Белорусский силач, который двигает танки, самолеты, поезда, Кирилл Шимко зовет на фестиваль «Shimko собирает друзей». Он открылся 26 июля. Программа рассчитана до 29 июля. Активностей здесь будет очень много: катание на воздушных шарах, автожирах, массовые соревнования по поеданию драников, конкурсы, метание на дальность самовара и парение в полевых банях, концертная программа.

До 29 июля, почти круглосуточно, на берегу Ислочи в 35 км от Минска (ехать надо по гродненской трассе). Участие бесплатное.

***

- Международный день тигра в Минском зоопарке отметят в субботу. Для гостей - показательное кормление белого бенгальского тигра, встреча с ростовыми куклами, концерт, веселые конкурсы и игры от Фиксиков, забавные рисунки от аквагримеров, анимационные площадки для детей.

28 июля, нач. в 12.00, Минский зоопарк. Билеты: 9 руб.

***

- Если любите коней, то не пропустите Международный турнир по конному троеборью. В программе соревнований 28 июля (с 9.00 до 17.00) - самый захватывающий вид конного троеборья - полевые испытания (кросс). 29 июля (с 11.00 до 15.00) финальный аккорд турнира - программа преодоления препятствий.

Международный турнир по конному троеборью. Фото: pixabay.com

До 29 июля, Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Вход свободный.

***

- Фестиваль-инсталляция «МикроМир» - это еще и картины, фото, интеллектуальная музыка, бесплатные чайные дегустации. Здесь же - ярмарка белорусских дизайнеров и создателей современной одежды, бижутерии, украшений, посуды и сувениров.

До 29 июля, 11.00 - 23.00, дворик Дворца искусства. Билет: 5 руб.