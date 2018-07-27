В Минске соревновались в скоростном поедании хот-догов

27 Июль 11:31 2018-07-27T11:38:36+03:00

Во время угощения можно было поучаствовать в конкурсе по скоростному поеданию гигантских хот-догов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще все желающие получили булку с сосиской и стакан лимонада абсолютно бесплатно

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Днем 26 июля на улице Октябрьской можно было бесплатно получить хот-дог и лимонад. Оказывается, так поздравил с днем рождения одного из своих абонентов бренда lemon от velcom.

По словам организаторов, счастливчик выбирался по следующим условиям: он должен быть именинником в этот день и в его номере телефона должна содержаться цифра из номера фудтрака.

Среди посетителей в основном была молодежь, приходили целыми компаниямиФото: Павел МАРТИНЧИК

Счастьливчиком оказалась минчанка Кристина Яцкевич, которой 26 июля исполнилось 18 лет. Девушка учится в Минском колледже предпринимательства на 3-м курсе. И этот день она отметила в компании своих друзей, раздавая хот-доги и лимонад всем желающим.

Все желающие получили булку с сосиской и стакан лимонада абсолютно бесплатноФото: Павел МАРТИНЧИК

- Столько улыбок и огня в глазах я не видела давно. Совершенно незнакомые люди поздравляли меня с днем рождения, а я угощала их хот-догами просто потому, что так хочется. Это, пожалуй, один из самых неожиданных праздников в моей жизни, - поделилась именинница Кристина.

Во время праздника можно было поучаствовать в конкурсе по скоростному поеданию гигантских хот-догов.

Среди посетителей в основном была молодежь, приходили целыми компаниями.

Тамара и ее сын с удовольствием посетили мероприятие на на Октябрьской улице.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы знали об этой акции, но думали, что бесплатное угощение только для именинников. А тут как раз проходили и услышали, что всех зовут за хот-догами и лимонадом. Вот мы и тут. Здесь прикольно, позитивные люди и эмоции. Хотелось бы, чтобы проводили больше таких мероприятий в Минске, - делиться впечатлениями Тамара.

Подруги Ксения и Мария узнали об акции через интернет и не пожалели, что пришли:

Подруги Ксения и Мария не пожалели, что пришли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Было интересно посмотреть, как это будет проходить, но и бесплатная еда, конечно привлекала. Нам все очень понравилось, крутая идея.