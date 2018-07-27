«При поступлении в университет мне постоянно говорили, что я не справлюсь»

27 Июль 12:07 2018-07-31T11:40:18+03:00

Никита Трофимович, который c рождения плохо ходит из-за ДЦП, скоро поедет учиться в один из университетов Бостона, получив один из самых престижных грантов в мире - Civil Society Leadership Awards

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Никита живет не менее активной жизнью, чем любой другой человек - работает на нескольких работах, проводит тренинги, путешествует, помогает другим людям. И скоро поедет учиться в один из университетов Бостона, получив один из самых престижных грантов в мире - Civil Society Leadership Awards.

- А знаешь, у меня для тебя есть история, - сразу же с воодушевлением начинает рассказывать мой друг. - К нам на днях приходили проводить оптоволокно в подъезд. Я был один дома, и когда я открыл дверь, у меня спросили «А взрослые дома есть?». Я сказал «Нет, никого нет». Так что все, останемся без оптоволокна, - смеется 29-летний Никита.

Оптоволокно не так уж актуально теперь, ведь через пару месяцев Никита со своей женой Надей переедут жить в Бостон, где Никита будет учиться по магистрской программе в сфере переговоров и анализа конфликтов. Хотя надо сказать, что и в Минске у него не было недостатка в делах - коммерческие и социальные проекты, путешествия, семейная жизнь. Откуда берется жизненная сила, энергия, время и мотивация, несмотря на непростую жизненную ситуацию?

Никита завоевал публичную известность , когда выступил на конференции TED в Минске

Мне, в общем-то, повезло…

- Полностью я осознал, что с болезнью один на один в шесть лет, когда лежал в больнице и впервые остался надолго без родителей. Но мне, в общем-то, повезло. Болезнь не затронула мозг, я жил и учился дома, в полной семье, в Минске. В больнице я часто видел, что у многих ребят не было доступа к хорошей еде и одежде, многие жили без отцов или в детских домах, где конфеты они видели один раз в год.

Но, несмотря на бытовое благополучие, на Никиту всегда давило то, что от него ничего не ждут. Казалось бы, болезнь полностью перечеркивала всю его жизнь, и речь всегда шла только о том, чтобы найти человека, который сможет присматривать за ним. Однако любовь к жизни вывела его за рамки диагноза.

Приписывали к разным классам, чтобы подтянуть показатели

В учебе была та же программа, что и у любого школьника в то время. Даже в какой-то степени сложнее, ведь к уроку всегда нужно было готовиться. Нет шансов, что тебя не вызовут, когда ты единственный ученик. А когда преподаватели видели, что материал усваивается хорошо и быстро, начинали давать более сложные задания.

- Меня часто приписывали от класса к классу, стоило где-нибудь снизиться среднему баллу. Мои хорошие оценки были отличным способом улучшить показатели успеваемости, ну а мне все равно, что было писать на тетрадках - «А», «Б» и «В».

Никита занимался молодежной политикой в ООН

До смерти надоело, что я работаю, вкладываюсь, а меня никто не знает

Все старания были вознаграждены золотой медалью. И В 2006 году Никита поступает в БГУ, на факультет философии и социальных наук. Правда, несмотря на хорошие баллы на экзаменах, в университете не горели желанием принимать нестандартного студента.

- Мне постоянно говорили, что будет тяжело, и я не справлюсь. Думаю, они просто не хотели признаваться, что не знали, что со мной делать и как меня учить. Но я не знаю, кем бы я стал, если бы тогда не отстаял право идти своим путем. И смотри, куда он меня привел через 12 лет, - улыбается Никита.

Было действительно не всегда легко, ведь из-за индивидуального плана обучения материалы и задания появлялись у Никиты зачастую позже, чем у других студентов. И приходилось весь объем работы семестра делать за неделю. Но зато это поспособствовало развитию навыков общения - ведь постоянно приходилось созваниваться с кем-то, объяснять, договариваться.

Никита твердо решил, что на все экзамены будет приезжать в университет, и сдавать вместе со всеми.

- Мне до смерти надоело: работаю, вкладываюсь, а меня никто не видит и не знает. Я вроде как где-то числюсь, но меня нет. Помню, как мне поставили 10 по социологии со словами: «Вот ни разу за весь семестр не пришли, а знаете лучше тех, кто посещал все занятия».

Аналитик, правозащитник, спикер TED

Благодаря активной жизненной позиции еще в университете Никита начал работать и обеспечивать себя сам. Когда не можешь ходить, двигаться в жизни необходимо даже быстрее. И всегда удавалось совмещать несколько работ: аналитик в маркетинговом агентстве, копирайтер, журналист, редактор.

Определенная публичная известность к Никите пришла в 2013 году, когда он выступил на конференции TED* в Минске и завоевал приз зрительских симпатий. С тех пор его постоянно приобщали ко многим публичным выступлениям, семинарам по правам человека как гражданского адвоката. Никита занимался молодежной политикой в ООН, читал курсы лекций по правам человека, проводил мастер-классы для негосударственных организаций по PR, копирайтингу, языку вражды.

Никите всегда удавалось совмещать несколько работ: аналитик в маркетинговом агентстве, копирайтер, журналист, редактор.

* TED - ежегодные конференции, проводимые американским некоммерческим фондом, посвященные науке, искусству, дизайну, культуре, бизнесу, глобальным проблемам, и известные вдохновляющими выступлениями своих спикеров.

Болен - еще не значит инвалид

- У нас часто за хронической болезнью не видят личности. Относятся к людям как к этаким разумным питомцам. Их нужно накормить, одеть, обуть, куда-то пристроить. Даже просто на улице, когда мы вместе с женой, ко мне почти всегда обращаются на ты, если обращаются вообще. «Дай помогу», «Водичку будешь?». Не так давно мы собрались в планетарий, куда меня не хотели пускать со словами «Таким ограниченным, как он, сюда заходить нельзя, тут дорого и аппаратура».

- А самое главное, что с тобой никто не хочет говорить и не хочет тебя слышать, - продолжает Никита. - Всю твою жизнь определяют другие люди: врачи, чиновники, архитекторы и другие. А ведь ситуации инвалидности может и не быть - если только во мне видят равного человека.

Несмотря на весь успех, в какой-то момент Никита почувствовал, что достиг своего предела. Все сводилось либо к решению частных проблем, как пандус в отдельном доме, либо к выступлению с мотивационными речами. А ведь везде нужен новый подход - в медиа, законах, обустройстве города. Иначе надо или совсем уходить из этой сферы, или просто оставаться популярным спикером и собирать аплодисменты. Поэтому, когда возникла возможность наряду с другими претендентами (более 2500 человек) поучаствовать в конкурсе на грант на обучение, Никита не стал упускать шанс - ведь это возможность получить опыт в стране, которая уже прошла путь больших изменений в отношении к людям, оказавшихся в ситуации инвадности.

Когда мы вместе, мы всегда дома

Наши рассуждения на тему инвалидности прерывает приход Нади, жены Никиты. Прошу ребят рассказать, как они познакомились:

Никита Трофимович скоро поедет учиться в один из университетов Бостона, получив один из самых престижных грантов в мире - Civil Society Leadership Awards.

- Мы уже практически пять лет знакомы. Я была волонтером проекта «Радуга» для людей с особенностями психофизического развития. И Никита приехал в центр по приглашению моих коллег - так и познакомились. Он, конечно, очень обаятельный, - улыбается Надя.

- Я знал, что Надя будет моей женой уже через полгода, - добавляет Никита. - Но, наверное, на то, чтобы убедиться в том, что мы будем вместе, у нас ушло три года. Сначала было очень непривычно, что я теперь не один. Но мне очень нравится это чувство.

- Самое главное, что нам очень комфортно. И когда мы вместе, мы всегда дома. И не сомневаюсь, что и в Америке мы будем как дома, - добавляет Надя.