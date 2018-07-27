2018-07-28T13:00:01+03:00
Общество

5 популярных блогеров поделились секретами успешных постов на первом занятии Академии фудхантеров A-Fest

Попробовать шесть блюд — от шаурмы со свининой до маффина с орехами — в сочетании с разными сортами пива, узнать всё о секретной науке зитологии и пообщаться с 5 топ-блогерами о том, как собрать тысячи лайков и чем хайпануть в сети
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В музее «Аливария» прошло первое занятие Академии фудхантеров A-Fest.

Сегодня новоиспеченные студенты первой Академии фудхантеров A-Fest прибыли в музей «Аливария» вместе с известными белорусскими блогерами и «ректором» Академии — Koko.by. Во время знакомства выяснилось, что стать фудхантером хотят белорусы абсолютно разных профессий — были программисты, пранкеры, и даже сотрудник министерства финансов.

Вместо скучных лекций и конспектов, студенты практиковались в освоении зитологии — науки о пиве и особенностях его изготовления. Помимо традиционных закусок юным фудхантерам предлагали затестить с пивом синие и фиолетовые мини-бургеры, овощные палочки со сливочным дипом и другие необычные блюда. В результате дегустации студенты составили свою собственную пивную карту, которую оценивал Koko.by.

Уличная еда всегда остается важной составляющей фестиваля A-Fest. Сегодня мы раскроем вкус первых стритфуд-сетов в сочетании с нашим пивом для тех счастливчиков, которые стали первыми слушателями Академии фудхантеров — рассказывает Ольга Ковригина, менеджер по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Аливария». — Студенты смогут не только дегустировать, но и оттачивать навыки в написании обзоров и создании фуд-фотографий, тем самым рассказывая о тех блюдах и напитках, которые стоит обязательно попробовать на главном бесплатном оупен-эйре лета.

Продвижение своего личного бренда — важная составляющая обучения профессии «охотника за едой». После каждой дегустационной части студенты Академии общались с пятью топовыми блогерами, которые рассказали о своих самых успешных проектах и постах в социальных сетях. Фудблогер Александра Виторская рассказала, как сделать так, чтобы твой обзор увидели тысячи. А эксперт по личному брендингу Наталья Бертош рассказала, что делать, чтобы доверие к тебе измерялось не только лайками.

После первого практического занятия студенты отправились выполнять домашнее задание — делать обзоры на стрит-сеты Food-A-Festa, который начался в 20 кафе и ресторанах Минска в этот понедельник. Главный выпускной экзамен ждет фудхантеров на площадке фестиваля A-Fest, который пройдет 11 августа в Лошицком парке, где они окажутся один на один с разнообразием блюд и напитков.

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