Студенты, пенсионеры-молодожены и чемпионка Беларуси. Кто отдыхает на пляже, пока мы на работе?

27 Июль 16:00 2018-07-31T15:15:11+03:00

С завистливым вопросом «середина буднего дня - почему на пляже?» корреспонденты «КП» отправились на Цнянское водохранилище [фото]

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+25, солнце и ветерок. Идеальная погода для пляжного отдыха, с тоской вздыхаем мы (и тысячи минчан) в офисах. Работающие люди такого счастья позволить себе не могут… А кто может? Кто эти люди, которые в полдень рабочего дня наслаждаются у воды?! Мы, посмеиваясь и вспоминая советские «облавы» по кинотеатрам в рабочее время, отправились с этим вопросом на пляж.

В полдень рабочего дня немало людей наслаждаются у водыФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Хотите, ящерицу покажу?»

На Цнянке не слишком многолюдно, но отдыхающие есть. Первыми встречаем двух мирно загорающих красоток. Стефания и Кристина - студентки 1-го курса медицинского колледжа, и сейчас у них каникулы.

- Впервые за долгое время в Минске наконец-то солнечная погода, вот мы и решили выбраться, - рассказывают девушки.

Стефания и Кристина мирно загорают на Цнянке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неподалеку отдыхает Даня, ему 9 лет, он мечтает стать военным и приехал в Минск из Питера к бабушке и дедушке. На пляже он вместе с мамой Ольгой и полуторогодовалым братиком.

- А хотите, я вам ящериц покажу? Недавно нашел! - предлагает мальчик и демонстрирует двух ящериц, которые расположились в коробке с песком и греются на солнце. Как оказалось, ящерицы - Данькино хобби.

Даня вместе с мамой Ольгой и полуторогодовалым братиком отдыхают на пляжеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У него все организованно, дома даже есть специальный тазик, выложенный корой и мхом, там ящерицы и живут, - рассказывает Светлана.

Ящерицы расположились в коробке с песком и греются на солнцеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Что ж, каникулы, декрет и родиться ящерицей - вот он, секрет отдыха. Идем дальше…

Переводчик с испанского открыла кафе, а немолодые молодожены осваивают ласты

…и наконец-то находим на пляже работающего человека! Около палатки с едой - несколько маленьких столиков, велосипед и самовар. Нас приветствует симпатичная женщина, на бедже которой написано: «Адела, просто директор».

Адела держит свое кафе, хотя по профессии она переводчик с испанского.

- Кафе называется «Кропка сбора». Я очень люблю покатушки, была в велопоходе в Украине. Часто собирались в «Велокафе», а потом оно пропало, и я решила создать свое, чтобы люди могли приезжать на покатушки, купались и отдыхали здесь.

Адела варит чай из трав прямо в самоваре с настоящим сапогомФото: Святослав ЗОРКИЙ

У кафе есть своя фишка: Адела варит чай из трав прямо в самоваре с настоящим сапогом.

- Чай из липы, шиповника и малины. Есть люди, которые второй сезон приходят из-за него, - рассказывает Адела и «кочегарит» самовар сапогом, чтобы угостить нас.

На берегу видим пожилую пару с ластами, знакомимся: Борису - 70, а Татьяне - 68, он инженер-конструктор, а она виолончелист. И они молодожены!

- Мы в браке всего три года, хотя знакомы уже много лет, - рассказывает Татьяна. - Борис был мужем моей подруги детства. Мы просто симпатизировали друг другу, а потом подруга нашла себе другого мужа, да и мы с мужем разошлись… После этого прошло еще 10 лет, и мы, наконец, воссоединились, - улыбается женщина.

На берегу отдыхает пожилая пара с ластамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пара на водоеме бывает часто, а сегодня пришли уже во второй раз.

- Мы только что проплыли в ластах полтора километра, - хвастается Борис. - Вчера пришли, а из-за штормового предупреждения пляж пустой. К пяти часам погода наладилась, появились люди.

Как оказалось, ради жены Борис переехал в Минск из Керчи и заявляет, что Минск ему гораздо больше по душе.

На Цнянке не слишком многолюдно, но отдыхающие есть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Офисные работники празднуют, рыбаки и спортсмены - тренируются

Дальше встречаем компанию веселых людей, которые по виду как раз должны быть на работе! И мы почти угадали: у Артема и его коллег на пляже важное мероприятие - корпоратив.

- У нас сегодня выходной, будет шашлык. На самом деле просто ностальгия по этому месту, ведь мы уже собирались здесь два года назад. Сегодня вот решили продолжить, - рассказывает Артем под смех компании.

Компания веселых людей, которые по виду как раз должны быть на работе!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодые люди с досками, как для серфинга, занимаются вейкбордингом - видом спорта, который похож на сноуборд, только на воде. 31-летняя Юлия Лебедева, которая выглядит максимум на двадцать с хвостиком, - чемпионка Беларуси по вейкбордингу, недавно заняла 9-е место на Кубке мира в Иордании.

- Три года назад пришла сюда, чтобы попробовать - тогда еще не знала, что это такое. Потом увлеклась, тренировалась практически каждый день! Никогда не поздно начинать делать то, что нравится, - рассказывает Юлия.

Молодые люди с досками занимаются вейкбордингомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тут, кстати, можно попробовать себя в вейкинге: 15 минут стоит 20 рублей, в будние дни до обеда - 10.

Компания из трех рыбаков мирно расположилась на берегу. Все они пенсионеры и могут рыбачить в свое удовольствие. Александр приходит сюда, как только погода позволяет. Благо живет рядом.

Пенсионеры могут и порыбачить в свое удовольствие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Правда, клев здесь не очень, - жалуется Александр. - Больше прихожу с друзьями пообщаться.

И в этот момент его товарищ на наших глазах вытягивает килограммового линя.