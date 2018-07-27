2018-07-31T15:15:11+03:00
Минск

5 авто от «СУПЕРЛОТО»!

Купи билеты лотереи и получи шанс выиграть новый Volkswagen Polo
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять недель - пять возможностей выиграть авто

Впереди пять летних тиражей «СУПЕРЛОТО»: ближайший июльский 702 и четыре августовских - 703, 704, 705 и 706! Главный приз каждого из этих тиражей - надежный и стильный Volkswagen Polo!

Пять новеньких современных автомобилей ждут игроков «СУПЕРЛОТО»!

Играйте! Побеждайте! И обменяйте свои счастливые билеты «СУПЕРЛОТО» на ключи от классных авто!

В аквапарк со скидкой в 50%

Лето - любимая пора каникул и отпусков - в самом разгаре! И самое время посетить аквапарк «Лебяжий»! А с билетами «СУПЕРЛОТО» на июльский 702 тираж можно отдохнуть в аквапарке с очень хорошей скидкой, сэкономив при этом приличную сумму!

Один билет «СУПЕРЛОТО» дает скидку 50% на троих в аквапарк «Лебяжий»! Только представьте, что экономия на троих - до 87-и рублей!

Акция действует по 31-е августа! Это значит, что купив билеты на ближайший 702 тираж «СУПЕРЛОТО», который состоится уже в этот понедельник - 30-го июля - вы можете до конца лета отдыхать в аквапарке по выгодной цене!

Подробности об акции можно узнать на сайтах www.waterpark.by и www.loto.by!

Новая лотерея «Мой друг»!

Стартовала новая необычная мгновенная лотерея «Мой друг»! Главный приз - 250 тысяч рублей! Также в этой лотерее вас ждут и другие денежные выигрыши!

Купив билеты «Мой друг» себе на удачу, вы помогаете и животным, ведь часть средств от реализации будет направлена на помощь братьям нашим меньшим! Билеты уже в продаже!

Реклама

УНП 190033145

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли