5 авто от «СУПЕРЛОТО»!

27 Июль 14:20 2018-07-31T15:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять недель - пять возможностей выиграть авто

Впереди пять летних тиражей «СУПЕРЛОТО»: ближайший июльский 702 и четыре августовских - 703, 704, 705 и 706! Главный приз каждого из этих тиражей - надежный и стильный Volkswagen Polo!

Пять новеньких современных автомобилей ждут игроков «СУПЕРЛОТО»!

no_title

Играйте! Побеждайте! И обменяйте свои счастливые билеты «СУПЕРЛОТО» на ключи от классных авто!

В аквапарк со скидкой в 50%

Лето - любимая пора каникул и отпусков - в самом разгаре! И самое время посетить аквапарк «Лебяжий»! А с билетами «СУПЕРЛОТО» на июльский 702 тираж можно отдохнуть в аквапарке с очень хорошей скидкой, сэкономив при этом приличную сумму!

Один билет «СУПЕРЛОТО» дает скидку 50% на троих в аквапарк «Лебяжий»! Только представьте, что экономия на троих - до 87-и рублей!

Акция действует по 31-е августа! Это значит, что купив билеты на ближайший 702 тираж «СУПЕРЛОТО», который состоится уже в этот понедельник - 30-го июля - вы можете до конца лета отдыхать в аквапарке по выгодной цене!

Подробности об акции можно узнать на сайтах www.waterpark.by и www.loto.by!

Новая лотерея «Мой друг»!

Стартовала новая необычная мгновенная лотерея «Мой друг»! Главный приз - 250 тысяч рублей! Также в этой лотерее вас ждут и другие денежные выигрыши!

no_title

Купив билеты «Мой друг» себе на удачу, вы помогаете и животным, ведь часть средств от реализации будет направлена на помощь братьям нашим меньшим! Билеты уже в продаже!

Реклама

УНП 190033145