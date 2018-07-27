Проблемы у «Убера»: что происходит, и когда это закончится?

27 Июль 14:56 2018-07-30T12:38:19+03:00

Еще прошлым летом появилась громкая новость: в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении «Яндекс» сливается с «Убером»

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«Комсомолка» разбиралась, что произошло.

Неполадки в приложениях и подорожание поездок. Что говорят службы и водители?

Еще прошлым летом появилась громкая новость: в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении «Яндекс» сливается с «Убером», в вернее, поглощает - 60% будут принадлежать «Яндексу».

Но окончательное объединение двух систем произошло в середине этого лета. Представители компании поспешили успокоить пользователей: мол, для пассажиров ничего не изменится, цены останутся прежними, приложение «Убер» не изменится, а водители будут работать через объединенное приложение «Яндекс.Таксометр» и принимать заказы от пользователей и «Убера», и «Яндекса».

Но у пользователей, включая белорусских, начались серьезные проблемы.

1. Глючное приложение.

- На клиентской стороне мог съезжать маркер точки вызова (т. е. клиент в приложении указал точку подачи, но в процессе заказа она почему-то съехала в другое место. - Ред.). Автомобиль такси приезжал не туда, и начинались конфликты, - рассказал «Комсомолке» водитель Павел. - У водителя тоже зависает приложение. Едешь к клиенту, вдруг точка замирает, куда ехать - непонятно. Чтобы позвонить, нужно перегружать смартфон и терять время. Еще у нас слетал рейтинг, а ведь система при выборе машины отправляет к клиенту водителя с максимальным рейтингом. Правда, в службе признали этот глюк и позже все восстановили.

2. Проблемы с оплатой.

Например, полноценная оплата карточкой в «Яндексе» заработала не сразу:

- Клиент вызывает «Яндекс», ставя галочку «оплата карточкой», а это опция буквально по дороге сбрасывается, - рассказали водители. - И что делать? Наличных у клиента нет, оплату принять надо. Кого-то просили заехать через банкомат, с кем-то договаривались, чтобы позже бросили денег на телефон... Некоторые просто сразу начинали конфликтовать.

Были истории и наоборот: клиент платит наличными, но у водителя нет кассового аппарата - в «Убере» он не требовался - и принять деньги водитель не может. Хотя, по словам водителей, скоро кассовые аппараты появятся у всех.

3. Увеличение стоимости поездки.

Многие пассажиры жаловались, что резко поднялись тарифы. Пресс-службы сервисов обтекаемо заявляли: тарифы не изменились, просто пассажиры попадали на высокий спрос.

- Из-за этого постоянного высокого спроса мне пришлось отказаться от «Убера» и вновь вызывать обычные такси с мобильного или домашнего, так надежнее, - поделилась с «КП» одна из пассажирок.

В отличие от пресс-служб водители нашли объяснение повышенным ценам:

- Мы сами проверяли: и в «Яндексе», и в «Убере» при прочих равных условиях стоимость поездки одинаковая. А частый высокий спрос случался вот из-за чего. Водителям «Яндекса» нужно каждое утро фотографировать машину снаружи и внутри - так сервис контролирует внешний вид и чистоту салона. В «Убере» с этим было не так строго. В результате в первые дни работы с объединенной платформой примерно треть водителей «Убера» на линию не вышла - им пришлось бы ехать на мойку или химчистку. Как результат - был высокий спрос и повышенные коэффициенты. По этой же причине увеличилось и среднее время ожидания, ехать к клиенту порой приходилось по 20 минут. Теперь все наладилось.

Водители будут работать через объединенное приложение «Яндекс.Таксометр» и принимать заказы от пользователей и «Убера», и «Яндекса».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. Старые корчи.

Многие пассажиры замечают: на заказы стали приезжать старые машины. Отчасти это верно: с момента прихода «Убера» в Минск требования к возрасту автомобиля снижались несколько раз.

5. Неопытные водители.

Еще одна проблема - с текучкой кадров:

- Она в «Убере» огромная, - рассказал «Комсомолке» один из водителей. - Многие ведутся на рекламу, на обещания хорошей зарплаты и идут в «Убер» без опыта и знания города. Они не ориентируются в городе даже с навигатором. Оказывается, что для обещанного заработка нужно работать как лошадь, а этого нелегко. Через месяц такие люди уходят, и снова приходят новички.

6. Отсутствие промежуточных точек в маршруте.

Некоторые пользователи отмечают странности с прокладкой маршрута:

- Не всегда он оптимальный, - жалуется Дмитрий. – Раньше можно было поставить промежуточную точку, сейчас такая функция в «Убере» недоступна.

В пресс-службе уже заявили: отключение промежуточных точек – временная мера, скоро эта функция снова вернется в приложение.

Зато промежуточные точки уже появились в приложении «Яндекса».

«Сейчас систему доделывают, все должно наладиться»

«Комсомолка» промониторила форумы и чаты, где пассажиры делятся проблемами. Ситуация в целом стабилизировалась, об этом говорят и опрошенные водители «Убера» и «Яндекса»:

- Количество жалоб снизилось, но какие-то проблемы еще есть, - рассказали «Комсомолке» водители. - Видно, что систему постоянно доделывают. Думаем, скоро все глюки исчезнут.

Водителям вторят представители компаний:

- Переключение водителей на единую платформу - сложный технологический процесс, и мы благодарим пользователей обоих сервисов за понимание. Скоро все наладится, - сообщает пресс-служба «Убера».

Пассажирам остается лишь надеяться и не забывать про обычные службы, которые работают с жесткими тарифами - они не меняются в зависимости от количества вызовов, учитывается только фактически пройденный путь. Сейчас в Минске минимальная поездка стоит 4,5 рубля (включено 3 километра), стоимость каждого следующего километра - 55 копеек.

Почти у всех крупных служб есть собственные приложения для вызова, также есть приложения-агрегаторы - они работают сразу с несколькими службами такси: например, Taxify, «ТАКСИ ГОРОД», Saytaxi, Taxoman, Takson и другие.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 2016 году Минск стал чемпионом по развитию «Убера» в Европе

Международный сервис «Убер» пришел в Минск осенью 2015 года. Напомним, «Убер» - это мобильное приложение, через которое можно вызвать такси. Программа находит вас по GPS и присылает ближайший автомобиль. Тарифы - плавающие: чем больше вызовов (например, закончился концерт и все уехать хотят), тем дороже поездка. Оплата списывается с банковской карты, которую нужно привязать при регистрации в сервисе. Если не включается повышающий коэффициент, поездки обходились дешевле, чем на классическом такси.

Пассажирам сервис понравился, Минск стал чемпионом по скорости развития сервиса в Европе. Классические таксисты поначалу бунтовали, мол, иностранному сервису делают поблажки. Но представители «Убера» заявляли, что это не такси, а программа, которая связывает пассажира и перевозчика, и перевозчики (транспортные компании или ИП) работают в рамках закона. За услуги платформа брала 20% от стоимости поездки.

Через полгода в Минск пришел сервис «Яндекс.Такси». Он работал только с перевозчиком «Столица 135», оплата за поездку могла быть и наличными, расценки - как в «135».