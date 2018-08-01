4 авто от «СУПЕРЛОТО»!
Мечтаете о собственном новом автомобиле?! Тогда самое время сыграть в «СУПЕРЛОТО»! В каждом тираже августа! Главный приз – современный стильный автомобиль Volkswagen Polo!
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ЧЕТЫРЕ надежных авто! В августе! От «СУПЕРЛОТО»! Играйте и побеждайте!
Новая необычная лотерея «Мой друг»!
Уже в продаже билеты новой мгновенной лотереи «Мой друг»! Уникальность и необычность этой лотереи в том, что, участвуя в ней, вы не только можете выиграть денежные призы, но и помогаете животным, ведь часть средств от реализации билетов будет направлена на помощь братьям нашим меньшим!
Главный приз – 250 000 рублей!
Представлено 18 видов билетов, на которых изображены разные породы собак и котов. Чихуахуа и британец, шелти и сфинкс, далматинец и сноу-шу и многие другие! Красивые и милые! Они никого не оставят равнодушным!
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Найдите друзей на билетах «Мой друг» и пусть они принесут вам удачу!
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УНП 190033145