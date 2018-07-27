$1000 за отдых в агроусадьбе: дорого или нет?

27 Июль 22:21 2018-07-30T16:40:27+03:00

Почему белорусам выгоднее поехать на заграничный морской курорт, чем отдыхать у себя на родине

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В сельском отдыхе есть своя прелесть: полежать на печке, подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты, сделать селфи на фоне сеновала или живописного поля с коровами. Почему бы и не махнуть на недельку-другую в агроусадьбу!

Предложений - море. Разбежка в ценах впечатляет: можно найти жилье по $5 - 10 с человека в сутки, а можно и по $50. В первом случае это, как правило, простой домик в деревне (иногда - с туалетом на улице), рассчитанный на большую компанию. В качестве развлекательной программы - нехитрые радости в виде бани, рыбалки, пеших прогулок и телевизора. Тем, кто никогда не проводил лето у бабушки в деревне, такая «экзотика» может показаться интересной, но мы все же попробуем найти более комфортное жилье с интересной программой и хорошим сервисом.

«Брать меньше $60 c человека - себе в убыток»

Вот любопытный вариант на сайте booking.com: в усадьбе «Наносы» на Нарочи можно арендовать симпатичный деревянный дом. Есть баня, русская печка, шесть музеев на территории, конное шоу и обучение верховой езде. Имеется даже собственный яхт-клуб. На фото - гостеприимная хозяйка возле самовара в цветастом платочке.

С трудом нахожу свободную дату на август - почти все забронировано. За домик площадью 70 метров с двумя спальнями просят 497 рублей в сутки. Усадьба рассчитана на четверых.

«Вам повезло! Это самая низкая цена на ваши даты!» - радостно сообщает мне Букинг.

В "Наносах" предлагают экскурсии, мастер-классы, конное шоу и обучение верховой езде. Фото: booking.com

Стоп, давайте посчитаем. Если семья из четырех человек приедет сюда на 10 ночей, отдых обойдется в 4970 рублей, то есть около 2,5 тысячи долларов. Если будут отдыхать две пары - то примерно по 1250 долларов.

Для сравнения: за эти деньги вполне можно купить путевку в Турцию на двоих на 10 ночей или самостоятельно организовать себе поездку, например, в Италию. Только в этих случаях в стоимость будет входить еще и перелет в обе стороны, а также возможность полежать под пальмами на шезлонге и поплавать в море. А что мы получим за эти деньги в агроусадьбе?

Туристы могут попариться в бане. Фото: booking.com

- В стоимость включено трехразовое питание - завтрак, обед и ужин, - говорит хозяин усадьбы Евгений Новоселецкий. - В основном это домашняя деревенская кухня. Если вы не едите мяса или какие-то другие продукты, об этом нужно предупредить, и в меню внесут коррективы по вашему желанию. Также в стоимость входит посещение бани, обзорная экскурсия и пол-литра нашего национального напитка - самогона.

А вот за мастер-классы по самогоноварению, выпечке хлеба или сыроделию надо платить отдельно, за конное шоу - тоже. Поэтому итоговая цена отдыха будет еще выше. Но хозяин уверен: дешевле отдых быть не может.

- Не знаю, чем вас накормят в Италии, но если стоимость проживания в нашем доме разделить на четверых, получится примерно по 60 долларов в сутки на человека, - объясняет ценовую политику хозяин. - Грубо говоря, у вас получается $20 за один прием пищи. А ведь эту сумму входит еще и ночевка, и экскурсия, и спиртное. Посмотрите, какие сейчас цены в кафе: если взять что-то по мелочи, вы уже рублей 10 - 12 оставите. Дорого это может быть только для одного папы, если он платит за всю семью. А если две пары едут, они делят расходы пополам.

Отдых с сельским колоритом стоит от 60 долларов на человека. Фото: booking.com

Хозяин не раскрывает подробности формирования цены, но объясняет, что хозяйство у него большое - работает 60 человек персонала, которым нужно платить зарплату, есть свой цирк - 20 лошадей, которых нужно содержать.

- Дороже - можно, дешевле - уже некуда. Иначе я бы работал себе в убыток.

«Для среднего белоруса это дорого. Но наших клиентов цена устраивает»

Нахожу еще один интересный вариант - усадьба «Гринвуд» в 35 км от Бреста на берегу озера. Здесь можно снять номер на двоих за 179 рублей с завтраком. Приятный интерьер, терраса, две минуты до пляжа.

«Вам повезло! Это самая низкая цена на ваши даты!» - продолжает радоваться моей удачливости Букинг.

Но я продолжаю свои подсчеты: 90 долларов в сутки на двоих, по $45 на человека. Учитывая, что в цену не входят обеды и ужины, общий ценник здесь будет не меньше, чем в предыдущей усадьбе.

Отдых в усадьбе "Гринвуд" рассчитан на состоятельных туристов. Фото: booking.com

- Мы находимся на берегу озера, поэтому в сумму проживания также входит пользование обустроенным пляжем, предоставляются лежаки. Есть дополнительные услуги - баня, прокат лодок, - говорит хозяин Василий Петрович.

Он не спорит с тем, что цена отдыха сравнима с поездкой на курорт:

- Но ведь поездку за границу надо специально планировать, а к нам можно приехать на несколько дней, не уходя в отпуск. У нас на выходных не бывает свободных номеров. Часто приезжают корпоративные клиенты, совмещают проведение конференций с отдыхом. Для выезда на несколько дней это вполне нормально. Примерно половина клиентов у нас из Беларуси, вторая половина иностранцы, из которых большинство - россияне.

Отдых с завтраками - от $45 с человека. Фото: booking.com

- Как считаете, $90 за номер на двоих - это дорого для Беларуси или нет?

- Если взять белоруса со средней зарплатой, то, наверное, дорого. Но тех, кто к нам приезжает, цена устраивает. Это более состоятельные клиенты.

«Иностранцы приезжают поохотиться»

Еще одна альтернатива морскому отдыху - агроусадьба «Прилучки» в семи километрах от Минска. Я больше уже не удивляюсь, увидев ценник от $50 с человека.

- У нас рядом дворцово-парковый комплекс графа Чапского, есть велосипеды, баня на дровах, спортивная площадка. Проводим экскурсии. У нас можно попробовать блюда из печки, есть где порыбачить, - говорит хозяйка агроусадьбы Ирина. - В стоимость входит питание - блюда национальной кухни.

В усадьбе "Прилучки" предлагают блюда из русской печки и экскурсии в комплекс графа Чапского.

В качестве преимуществ она называет индивидуальный подход: в домик, где вы отдыхаете, больше никого не подселяют.

- Конечно, у нас сложные погодные условия, - рассуждает Ирина о конкуренции с отдыхом на морях. - Это не секрет, что даже когда у нас хорошая погода, то вечером все портят комары. Поэтому отдых специфический. Но он интересен людям, которые в первый раз приезжают в нашу страну. Например, у нас несколько раз останавливались туристы из Франции. У них запрещена охота, а у нас разрешена. Приезжали россияне - бабушки с внуками. Белорусы останавливаются в основном на выходные.

На отсутствие клиентов не жалуются и в других агроусадьбах, с хозяевами которых мы общались. Ко многим из них полюбоваться белорусской природой приезжают туристы из Америки, Англии, Франции, Шотландии, Израиля. А теперь, когда безвизовый отдых в нашей стране продлен до 30 дней, многие рассчитывают, что выгодных клиентов станет еще больше. А значит, на понижение цен в агроусадьбах рассчитывать вряд ли стоит.