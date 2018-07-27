Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней подруге

27 Июль 17:35 2018-07-27T16:35:22+03:00

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На прошлой неделе Диего Марадона в Бресте рассказывал, что ему очень надо на родину, мол, полтора года не отдыхал, не видел детей, надо «перезарядить батарейки»…

Диего Марадона в Бресте: «Хочу сделать фотографию с Лукашенко. Надеюсь, он станет нашим болельщиком»

Как оказалось, было у 57-летнего аргентинца и еще одно важное дело. На дне рождения 28-летней подруги Росио Оливии Марадона сделал ей предложение руки и сердца, а затем подарил кольцо с бриллиантом. Как пишут аргентинские и английские СМИ, девушка расплакалась от счастья и ответила согласием. Не скрывала эмоций и ее мама Моника.

- Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. И я рада поделиться этой новостью со всеми вами! Мои мечты сегодня и всегда - счастливо жить вместе с Диего, - сказала Росио. На вечеринке в Буэнос-Айресе присутствовало около 50 человек, в том числе дочь Марадоны Яна, певец Эль Полако. Ожидается, что в скором времени пара назначит дату свадьбы.

Росио Оливия - в прошлом профессиональная футболистка, выступала за несколько клубов в Аргентине. С Диего они познакомились в 2012 году, когда аргентинец расстался со своей первой женой Клаудией Вильяфан, с которой прожил в браке 17 лет. Росарио и Диего собирались пожениться еще несколько лет назад, причем их был готов обвенчать Папа Римский Франциск (он тоже родом из Аргентины). Но все время что-то мешало, в том числе ссоры. Росио Оливо сопровождала Марадону на чемпионате мира в России и в ОАЭ на презентации аргентинца в роли председателя правления брестского «Динамо». В Бресте на публике ее видно не было.