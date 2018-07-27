Александра Саснович: «Сейчас меня нужно обыграть, сама я матчи не отдаю»

27 Июль 16:45 2018-07-27T16:37:36+03:00

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Саснович посеяна на турнире под пятым номером (в мировом рейтинге WTA 42 строчка). По пути в полуфинал она обыграла шведку Йоханну Ларссон (85 WTA) и россиянку Евгению Родину (84 WTA). В четвертьфинале она должна была играть с латвийкой Анастасией Севастовой (20 WTA), но та снялась из-за проблем с бедром. В субботу в полуфинале минчанка сыграет с Ольгой Данилович (187 WTA) из Сербии. Сербка неожиданно обыграла 10 ракетку мира Юлию Гергес из Германии, которая была посеяна под первым номером на турнире. В полуфинале турниров WTA Саснович не играла с января, когда добралась до финала в Брисбене, но уступила там украинке Элине Свитолиной.

- Я наработала свои удары и справа, и слева, и подачу. Стала играть в целом чище, ровнее, быть более уверенной в своих силах. У меня нет сейчас больших провалов. Сейчас меня нужно обыграть, сама я матчи уже не отдаю! - отметила свой прогресс теннисистка.