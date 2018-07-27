Брест превращается в Марадонию

27 Июль 17:00 2018-07-27T16:41:02+03:00

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В четверг брестское «Динамо» начало путь в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. В родных стенах брестчане принимали греческий «Атромитос» и сыграли в своем стиле - много забили и много пропустили (4:3). Причем за 20 минут до финального свиста счет был 4:0 в пользу хозяев… Хет-трик у «Динамо» оформил Павел Савицкий, которого еще недавно собирались выставить на трансфер вслед за ушедшими Милевским и Гавриловичем (с ними расторгли контракты). Первый мяч Савицкий забил с пенальти, хладнокровно пробив в стиле Паненки.

- У Павла есть футбольный инстинкт, поэтому он гениально решил все с пенальти, когда забил свой первый гол. Он доказал, что важен не только для нас, но и для сборной Беларуси. Если будет работать в таком режиме и дальше, то порадует не только наших болельщиков, но и болельщиков национальной сборной, - сказал тренер «Динамо» Алексей Шпилевский.

На LED-панелях вокруг поля кроме логотипов спонсоров показывали надпись «Добро пожаловать в Марадонию». Фото: ФК Динамо Брест.

Ответная встреча пройдет 2 августа в Греции, ожидается, что ее посетит Марадона. Пока же Брест все больше и больше обретает аргентинский акцент. Большой баннер с портретом Марадоны и подписью Comandante давно украшает одну из трибун местного стадиона. К нему добавилось еще одно брендирование. Во время матча на LED-панелях вокруг поля кроме логотипов спонсоров показывали надпись «Добро пожаловать в Марадонию» (в том числе версию на испанском). Брестчане по-разному оценили такой креатив.

Другие белорусские клубы сделали неплохой задел для выхода в следующий раунд Лиги Европы. Солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью (1:1) с польским «Лехом». Минское «Динамо» в Словакии обыграло ДАК - 3:1. Так минчане приблизились к третьему раунду, где уже известен соперник - клуб-толстосум «Зенит». Интересно, что за обе команды играют братья Капленко, причем 23-летний динамовец Никита выступал за молодежную сборную Беларуси, а попавший в питерский клуб 19-летний Кирилл отклонил приглашение в нашу «молодежку» и решил пробовать пробиться в сборную России.

Главный тренер минчан Сергей Гуренко оценил атмосферу на игре в Словакии:

- Как люди болеют! Их команда проиграла 1:3, а весь стадион хлопает, все приветствуют их. Нам есть чему поучиться у словаков. Небольшой город (в Дунайска-Стреда, где проходил матч, население - 24 тысячи жителей, стадион вмешает 16 тысяч зрителей. - Ред.), а какие условия - 10 полей в академии. Для такой маленькой деревушки все есть. А у нас пока только имя.