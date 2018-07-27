В Минске закрашивают скандальное граффити: «Два года ждали автора, но он не приехал»

27 Июль 17:06 2018-07-27T17:31:06+03:00

Вместо рисунка «Человек без лица» будет желтая стена. Пока других рисунков на доме не планируется [фото]

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Много шума наделало граффити «Человек без лица» на стене дома по ул. Воронянского. В 2015 году греческий художник Ino во время фестиваля уличного искусства Urban Myths нарисовал «портрет» человека в капюшоне со свечой.

Чиновники говорят, что решение приняли по техническим причинам.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Граффити попало в десятку лучших работ за октябрь по версии портала StreetArtNews, а вот некоторым местным жителям не понравилось, они назвали рисунок «Ангелом смерти» и написали в районную администрацию жалобы. Чиновники решили, что работа не была согласована со всеми инстанциями, и ее нужно закрасить или переделать.

Местным жителям граффити не нравилось, они даже писали районным властям жалобы с просьбой убрать егоФото: Павел МАРТИНЧИК

И вот, 27 июля скандальное граффити начали закрашивать. Вместо «Человека без лица» на стене будет ярко-желтая стена.

- Я очень рада, - говорит жительница 13-го дома Полина Макаровна. - Когда была встреча с главой администрации, я ему говорила, что эта работа влияет на психику людей. Если это траур, поместите ее на кладбище. Нам и так достаточно скорби… Мне отвечали, мол, это французский или испанский художник, а какая разница, если от работы этой жутко? Нарисуйте национальный орнамент, деток - то, что радует глаз.

Граффити с человеком в капюшоне со свечой появилось на стене дома на улице Воронянского почти три года назадФото: Павел МАРТИНЧИК

- Каждый день здесь гуляю с собакой, стараюсь не смотреть на рисунок. Не нравится цвет, все выглядит угрожающе,- говорит другая жительница Татьяна. - Хорошо, что он исчезнет! Но хотелось бы не просто желтую стену, а радостный рисунок.

Другие жильцы за два года к граффити привыкли.

- Моему сыну, например, нравится, - говорит жительница дома, у которого окна выходят как раз на стену с граффити. - Мне не очень, но привыкла. Знаю, что жильцы возмущались. Но неизвестно же, что сделают, как его закрасят!

Новость о закрашивании граффити стала неожиданностью для организаторов фестиваля Urban Myths.

- Письмо от администрации о том, что работу закрасят или переделают, носило рекомендательный характер. С 2016 года никаких новостей на этот счет не было, - говорит организатор фестиваля Олег Ларичев. - Да и жалоб было не больше 10, в основном люди говорили, что им нравится. Мы хотели пригласить художника, чтобы он переделал работу, но не было финансирования… К тому же у Ino не было времени, у него много заказов.

Теперь вместо «Человека без лица» на стене будет ярко-желтая краскаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«Если художники предложат что-то новое нарисовать, сначала рассмотрим эскизы»

В администрации Октябрьского района уверяют, что решение было принято еще и по техническим причинам.

- Перекрашивание этого дома было запланировано программой благоустройства, то есть под нее попадают и другие дома в районе, - говорит замглавы администрации Александр Астапович. - Конкретно в этом доме в 2015 году проводились работы по утеплению, затем какие-то технические проблемы появились. Поэтому нужно было произвести работы. Если бы можно было сохранить граффити, может, и сделали бы это.

- В 2016 году говорили, что собирается приехать этот художник и переделать свою работу. Что вы об этом знаете?

- Мы его два года ждали, но он не приехал. Почему - не знаю. Он с нами общался через организаторов фестиваля.

- А если к вам обратятся художники, чтобы там нарисовать новое граффити?

- Если обратятся, будем рассматривать предложения, утверждать эскизы. С обязательным согласованием, в этом можете не сомневаться.

КСТАТИ

А вместо граффити под мостом - серая краска

Уже не в первый раз со зданий Минска исчезают граффити от иностранных художников. Так, в начале лета коммунальные службы закрасили большую часть граффити бразильского мастера Римона Гимараеса, который был гостем фестиваля уличного искусства Vulica Brasil. В прошлом году он нарисовал яркое и разноцветное граффити на Нижне-Ляховском мосту, который находится вблизи пересечения улиц Октябрьская и Ульяновская. Теперь на месте рисунка - серая краска.

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