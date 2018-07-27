Игроман жил в лесном шалаше, скрываясь от долгов

27 Июль 17:20 2018-07-27T18:20:34+03:00

Минчанин взял кредит в банке и задолжал знакомым, но все спустил в покер и деньги не вернул

Изменить размер текста: A A

Невероятная история произошла в Жодино. В минувшее воскресенье в лесу задержали отшельника - 35-летнего минчанина, который жил… в лесном шалаше! Как выяснилось, на такое затворничество его подвигла личная драма. Мужчина, бывший игроман в покер, проиграл все деньги. Он расстался с женой, от него отвернулись и друзья. Минчанин взял кредит в банке на крупную сумму денег, набрал долгов. Хотел отыграться, но, увы, не получилось. Кроме того, мужчину подозревают и в грабеже в Жодино: он вырвал рюкзак из рук местной жительницы. Мужчину объявили в розыск, найти его помог случай.

- По словам мужчины, он ушел из дома в 2016 году. Первое время, пока у него были деньги, он жил в недорогих гостиницах. До конца прошлого года он передвигался на своей машине. Затем авто он оставил на стоянке и с конца прошлого года жил на улице в разных городах. Иногда в лесу ночевал, иногда - в брошенных строениях, - рассказали «Комсомолке» в УВД Миноблисполкома. - А с апреля в лесу на окраине Жодино он решил соорудить шалаш из подручных средств. Свое жилище он обтянул пленкой в несколько слоев, чтобы оно не промокало.

По ночам мужчина выходил к свалкам, где находил инструменты и вещи. Мужчина так наловчился жить в лесу, что даже различал мышей, которые начали воровать у него еду. К слову, место он выбрал хлебное - недалеко стоянка дальнобойщиков, где водители оставляли лишнюю еду. А еще в последнее время он собирал ягоды, грибы, которые продавал. Ловил он и рыбу, взяв взаймы удочку у местных жителей.

По счастливой случайности на улице мужчину опознал третьекурсник курсант Академии МВД Юрий Чижонков, который проходит летнюю практику в Жодинской милиции, сообщает пресс-служба МВД. В свой выходной день он пошел на остановку встретить свою сестру и там увидел мужчину, в котором узнал преступника! По приметам он был похож на разыскиваемого мужчину - выдала злоумышленника родинка на щеке и манера ношения кепки. Курсант не растерялся и позвонил своему коллеге-наставнику.

- Мне сказали действовать по ситуации и не выпускать его из виду. Пока говорили о грибах, кончился дождь, и мужчина отправился вдоль трассы в сторону Борисова, - рассказывал курсант.

Юрий шел за подозреваемым, пока не прибыл наряд милиции.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел, в том числе по ч. 3 ст. 209 УК РБ (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере).

- Потерпевшими признаны трое его знакомых, которые в 2016 году передали в долг деньги на общую сумму более 6 тысяч рублей под предлогом покупки материалов для строительства загородного дома. После чего он скрылся. Кроме того, мужчина взял кредит в одном из банков в размере 5 тысяч рублей, - сообщила «КП» официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова. - Обвиняемый был объявлен в межгосударственный розыск. Сейчас он заключен под стражу.