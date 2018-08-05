Уход за волосами летом: как защитить волосы и кожу головы от палящего солнца?

5 Авг. 21:40 2018-08-06T22:12:49+03:00

Специальный комплекс ореховых масел восстанавливает сухие и ломкие волосы, предотвращает образование секущихся кончиков и делает ваши волосы здоровыми и блестящими

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Кожа человека очень чувствительна. Она может реагировать на перепады температур, солнечные лучи, мороз, ветер, покрываясь пятнами, краснея, на ней появляются шелушения, а еще нередко кожа становится слишком сухой и огрубевает. Особенно это касается кожи локтей, коленей и стоп.

А еще от ярких солнечных лучей может постарадать не только ваша кожа, но и волосы. Как помочь коже и волосам в такой ситуации?

Уникальное масло Sacha Inchi придет вам на помощь.

Существует ряд способов обогатить кожный покров нужными элементами и вернуть ему здоровье и красоту. Например, используя уникальное масло Sacha Inchi.

Sacha Inchi, или «арахис инков» (лат. Plukenetia Volubilis), - растение со звездообразными плодами, произрастающее в предгорьях Анд в бассейне Амазонки. Его листья, съедобные орехи и масло из них использовались индейцами в течение нескольких тысяч лет. Уже тогда женщины племени инков понимали волшебные свойства масла семян Inca Inchi (еще одно название растения) и использовали выжимку из них для приготовления витаминных масок красоты для кожи и волос.

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УНИКАЛЬНОЕ МАСЛО SACHA INCHI

Секрет масла Sacha Inchi - в способности быстро восстанавливать и увлажнять кожу и волосы благодаря высокому содержанию полезных жирных omega-кислот и антиоксидантов. На сегодняшний день это уникальное растение произрастает только в Перу, в особой климатической зоне и в экологически чистых природных условиях.

Компания «Белита-М» представляет новинку - серию косметики Sacha Inchi Oil «Ореховая терапия» на основе легкого ультрапитательного масла ореха Sacha Inchi.

ОМЕГА-3, -6, -9 КИСЛОТЫ

Ценность масла орехов инчи косметологи осознали совсем недавно. Подробное изучение его химического состава показало рекордно высокое содержание полезнейших полиненасыщенных незаменимых (т.е. не синтезируемых организмом) жирных кислот. По концентрации и соотношению omega-кислот, а также способности долго храниться без окисления это масло не имеет аналогов!

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НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В масле ореха Sacha Inchi в высокой концентрации содержатся витамин Е (токоферол) и витамин A (бета-каротин) - признанные хранители молодости и красоты.

Витамин Е минимизирует воздействие окружающей среды, включая ультрафиолетовое излучение: связывает молекулы свободных радикалов, не позволяя им разрушать клетки кожи и структуру волос.

Витамин А обладает выраженными увлажняющими и омолаживающими свойствами. Придает волосам объем, создает надежный барьер от UV-излучения, борется с сухостью волос.

«ОРЕХОВАЯ ТЕРАПИЯ» ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНО МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ КОЖИ

Комплекс ореховых масел глубоко питает и восстанавливает липидный барьер даже самой сухой, склонной к раздражениям и шелушениям кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-БАТТЕР для тела

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Нежное питательное средство для деликатного ухода за сухой, чувствительной и раздраженной кожей. Успокаивает, глубоко питает, смягчает огрубевшие участки (локти, колени, ступни). Выравнивает рельеф кожи, делает ее более плотной и упругой. Прекрасно впитывается, не оставляя жирной пленки.

«Ореховая терапия» для красоты вашей кожи: масло сача инчи * масло миндаля * масло кокоса * масло ши * масло лесного ореха

Легкое ультрапитательное масло SACHA INCHI: интенсивная «ореховая терапия» для безупречной красоты ваших волос и кожи.

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От ярких солнечных лучей может постарадать не только ваша кожа, но и волосы. И здесь уникальное масло Sacha Inchi придет вам на помощь.

ДЛЯ РОСКОШНОГО БЛЕСКА СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

Комплекс ореховых масел восстанавливает сухие и ломкие волосы, предотвращает образование секущихся кончиков. Восстанавливает гидрофобность волос, делает их более устойчивыми к повреждающим факторам окружающей среды. Придает волосам гибкость и блеск.

Средства для очищения волос:

ШАМПУНЬ-БЛЕСК для ослабленных и поврежденных волос

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Мягко очищает кожу головы и волосы, обеспечивая им восхитительную свежесть и мягкость. Придает волосам ухоженный вид, делает их гладкими, блестящими и послушными.

«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля

+ экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол

CO-WASHING - ВМЕСТО ШАМПУНЯ!

МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ «CO-WASHING» для всех типов волос

Бальзам Co-washing - мягкая альтернатива традиционным шампуням. Не пенящийся кремовый бальзам адсорбирует загрязнения и кожный жир, деликатно очищает волосы и кожу головы, одновременно глубоко питая и увлажняя. Дисциплинирует непослушные волосы, наполняет их силой и здоровым блеском.

Защищает волосы от пересыхания во время длительного пребывания на солнце, после соленой или хлорированной воды.

«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи

Средства для интенсивного ухода за волосами:

ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР-БЛЕСК для ослабленных и поврежденных волос

Интенсивно питает волосы, восстанавливая их по всей длине, устраняет волнистость и пушистость. Разглаживает волосы, делает их послушными и управляемыми. Снижает электризуемость, облегчает расчесывание.

«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло кокоса

МАСКА-БЛЕСК ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНАЯ для ослабленных и поврежденных волос

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Обеспечивает премиальный уход за очень сухими, поврежденными или химически обработанными волосами, мгновенно возвращая им жизненную силу. Интенсивно питает волосы, делает их мягкими, увлажненными и восхитительно гладкими.

«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло ши * масло лесного ореха * масло оливы

+ экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол

Несмываемые средства для волос:

МАСЛО-БЛЕСК для сухих и поврежденных волос

Легкое масло-блеск обеспечивает роскошный уход за тусклыми, поврежденными волосами. Обволакивает каждый волосок невесомой защитой, разглаживает и обеспечивает легкое расчесывание, дисциплинирует непослушные волосы, возвращает им мягкость и эластичность.

«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло лесного ореха * масло оливы

СПРЕЙ-БЛЕСК «ЖИДКАЯ РАСЧЕСКА» несмываемый для всех типов волос

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Средство для интенсивного ухода за непослушными, пушащимися волосами. Прекрасно распутывает волосы, устраняет тусклость и электризуемость. Способствует глубокому восстановлению волос, делает их заметно сильнее, дарит шелковистость и глянцевый блеск.

«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи * масло оливы

+ D-пантенол (провитамин В5)

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