Уход за волосами летом: как защитить волосы и кожу головы от палящего солнца?
Кожа человека очень чувствительна. Она может реагировать на перепады температур, солнечные лучи, мороз, ветер, покрываясь пятнами, краснея, на ней появляются шелушения, а еще нередко кожа становится слишком сухой и огрубевает. Особенно это касается кожи локтей, коленей и стоп.
А еще от ярких солнечных лучей может постарадать не только ваша кожа, но и волосы. Как помочь коже и волосам в такой ситуации?
Уникальное масло Sacha Inchi придет вам на помощь.
Существует ряд способов обогатить кожный покров нужными элементами и вернуть ему здоровье и красоту. Например, используя уникальное масло Sacha Inchi.
Sacha Inchi, или «арахис инков» (лат. Plukenetia Volubilis), - растение со звездообразными плодами, произрастающее в предгорьях Анд в бассейне Амазонки. Его листья, съедобные орехи и масло из них использовались индейцами в течение нескольких тысяч лет. Уже тогда женщины племени инков понимали волшебные свойства масла семян Inca Inchi (еще одно название растения) и использовали выжимку из них для приготовления витаминных масок красоты для кожи и волос.
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УНИКАЛЬНОЕ МАСЛО SACHA INCHI
Секрет масла Sacha Inchi - в способности быстро восстанавливать и увлажнять кожу и волосы благодаря высокому содержанию полезных жирных omega-кислот и антиоксидантов. На сегодняшний день это уникальное растение произрастает только в Перу, в особой климатической зоне и в экологически чистых природных условиях.
Компания «Белита-М» представляет новинку - серию косметики Sacha Inchi Oil «Ореховая терапия» на основе легкого ультрапитательного масла ореха Sacha Inchi.
ОМЕГА-3, -6, -9 КИСЛОТЫ
Ценность масла орехов инчи косметологи осознали совсем недавно. Подробное изучение его химического состава показало рекордно высокое содержание полезнейших полиненасыщенных незаменимых (т.е. не синтезируемых организмом) жирных кислот. По концентрации и соотношению omega-кислот, а также способности долго храниться без окисления это масло не имеет аналогов!
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НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
В масле ореха Sacha Inchi в высокой концентрации содержатся витамин Е (токоферол) и витамин A (бета-каротин) - признанные хранители молодости и красоты.
Витамин Е минимизирует воздействие окружающей среды, включая ультрафиолетовое излучение: связывает молекулы свободных радикалов, не позволяя им разрушать клетки кожи и структуру волос.
Витамин А обладает выраженными увлажняющими и омолаживающими свойствами. Придает волосам объем, создает надежный барьер от UV-излучения, борется с сухостью волос.
«ОРЕХОВАЯ ТЕРАПИЯ» ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНО МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ КОЖИ
Комплекс ореховых масел глубоко питает и восстанавливает липидный барьер даже самой сухой, склонной к раздражениям и шелушениям кожи.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-БАТТЕР для тела
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Нежное питательное средство для деликатного ухода за сухой, чувствительной и раздраженной кожей. Успокаивает, глубоко питает, смягчает огрубевшие участки (локти, колени, ступни). Выравнивает рельеф кожи, делает ее более плотной и упругой. Прекрасно впитывается, не оставляя жирной пленки.
«Ореховая терапия» для красоты вашей кожи: масло сача инчи * масло миндаля * масло кокоса * масло ши * масло лесного ореха
Легкое ультрапитательное масло SACHA INCHI: интенсивная «ореховая терапия» для безупречной красоты ваших волос и кожи.
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От ярких солнечных лучей может постарадать не только ваша кожа, но и волосы. И здесь уникальное масло Sacha Inchi придет вам на помощь.
ДЛЯ РОСКОШНОГО БЛЕСКА СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС
Комплекс ореховых масел восстанавливает сухие и ломкие волосы, предотвращает образование секущихся кончиков. Восстанавливает гидрофобность волос, делает их более устойчивыми к повреждающим факторам окружающей среды. Придает волосам гибкость и блеск.
Средства для очищения волос:
ШАМПУНЬ-БЛЕСК для ослабленных и поврежденных волос
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Мягко очищает кожу головы и волосы, обеспечивая им восхитительную свежесть и мягкость. Придает волосам ухоженный вид, делает их гладкими, блестящими и послушными.
«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля
+ экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол
CO-WASHING - ВМЕСТО ШАМПУНЯ!
МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ «CO-WASHING» для всех типов волос
Бальзам Co-washing - мягкая альтернатива традиционным шампуням. Не пенящийся кремовый бальзам адсорбирует загрязнения и кожный жир, деликатно очищает волосы и кожу головы, одновременно глубоко питая и увлажняя. Дисциплинирует непослушные волосы, наполняет их силой и здоровым блеском.
Защищает волосы от пересыхания во время длительного пребывания на солнце, после соленой или хлорированной воды.
«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи
Средства для интенсивного ухода за волосами:
ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР-БЛЕСК для ослабленных и поврежденных волос
Интенсивно питает волосы, восстанавливая их по всей длине, устраняет волнистость и пушистость. Разглаживает волосы, делает их послушными и управляемыми. Снижает электризуемость, облегчает расчесывание.
«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло кокоса
МАСКА-БЛЕСК ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНАЯ для ослабленных и поврежденных волос
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Обеспечивает премиальный уход за очень сухими, поврежденными или химически обработанными волосами, мгновенно возвращая им жизненную силу. Интенсивно питает волосы, делает их мягкими, увлажненными и восхитительно гладкими.
«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло ши * масло лесного ореха * масло оливы
+ экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол
Несмываемые средства для волос:
МАСЛО-БЛЕСК для сухих и поврежденных волос
Легкое масло-блеск обеспечивает роскошный уход за тусклыми, поврежденными волосами. Обволакивает каждый волосок невесомой защитой, разглаживает и обеспечивает легкое расчесывание, дисциплинирует непослушные волосы, возвращает им мягкость и эластичность.
«Ореховая терапия» для красоты ваших волос: масло сача инчи * масло миндаля * масло лесного ореха * масло оливы
СПРЕЙ-БЛЕСК «ЖИДКАЯ РАСЧЕСКА» несмываемый для всех типов волос
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Средство для интенсивного ухода за непослушными, пушащимися волосами. Прекрасно распутывает волосы, устраняет тусклость и электризуемость. Способствует глубокому восстановлению волос, делает их заметно сильнее, дарит шелковистость и глянцевый блеск.
«Ореховая терапия» для красоты Ваших волос: масло сача инчи * масло оливы
+ D-пантенол (провитамин В5)
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