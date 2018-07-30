Геополитика влияет на российский рубль все сильнее

30 Июль 15:16 2018-08-06T16:20:47+03:00

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За последнюю неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара вырос на 0,1% до 1,9916, евро подешевел на 0,4% до 2,3222, а курс российского рубля увеличился на 0,7% до 3,1724. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,3%.

Российский рубль на внешних рынках за последнюю неделю укрепился на 0,9%, что отразилось и на нашем рынке. Но, несмотря на рост, неделя для российской валюты выдалась непростой. Во вторник, 24 июля, вечером российский рубль буквально за несколько часов ослабел более чем на 1% из-за того, что американские сенаторы анонсировали новый законопроект о расширении санкций против России. Сообщалось, что новые санкции будут направлены против госдолга, а также энергетического и финансового секторов экономики. Кроме того, комментарий относительно вмешательства России в выборы в США в своем Твиттере опубликовал Трамп, что дополнительно надавило на рубль.

Примечательно, что российская валюта заметно упала даже несмотря на то, что нефть дорожала и продолжался налоговый период - эти факторы должны были способствовать укреплению российского рубля. И это в очередной раз подтверждает, что именно геополитические факторы сейчас являются определяющими для российской валюты. Нефть, операции Минфина на валютном рынке, выплаты по внешнему долгу и другие фундаментальные факторы отходят на второй план на фоне геополитической напряженности вокруг России.

Впоследствии рубль полностью отыграл потери, однако нужно быть готовым к тому, что динамика российской валюты в будущем может быть совершенно непредсказуемой. Геополитические риски коварны в том числе и тем, что практически не прогнозируются. А с учетом тесных торговых связей Беларуси и России геополитика несет определенные риски и для нас.

Если обойдется без форс-мажоров, ближайшая неделя вряд ли принесет на валютный рынок что-то новое. А в среднесрочной перспективе, с учетом ряда внешних и внутренних рисков, велика вероятность умеренного роста курсов всех трех иностранных валют.