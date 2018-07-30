Версия очевидца аварии автобуса: «Он без тормозов вышел на линию!»

30 Июль 16:34 2018-07-31T15:41:51+03:00

За два дня в Беларуси опрокинулись два рейсовых автобуса [видео]

Изменить размер текста: A A

Две однотипные аварии произошли 27 и 28 июля: опрокинулись рейсовые автобусы с пассажирами. Первый МАЗ слетел в кювет около деревни Хатежино Минского района. За рулем был 29-летний водитель, в автобусе было около тридцати пассажиров. Более десяти из них пострадали. Семерых отвезли в больницу, двум оказали помощь и отпустили домой, пятерых госпитализировали. Угрозы жизни людей нет. А одной из пострадавших пришлось встречать 18-летие в больничной палате.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, но очевидцы рассказывают, что автобус подрезала легковушка и после ДТП скрылась. Предположительно, за рулем была женщина.

В сеть попало видео аварии, снятое одним из очевидцев. Мужчина, который выложил видео, за кадром возмущенно говорит о том, что, по его мнению, автобус вышел на линию с неисправными тормозами.

- Эта машина тормозит только на одну сторону! - заявляет автор видео.

Вторая авария случилась под Оршей 28 июля.

- 56-летний водитель не учел особенности, состояние транспортного средства и дорожные условия, съехал с проезжей части в правый кювет и опрокинулся. В автобусе было 12 пассажиров, пострадала 54-летняя женщина, - рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебска Александр Казючиц.

По предварительным данным, автобус был в технически исправном состоянии. Местные жители считают, что причиной аварии могла стать плохая дорога.

- Вы бы посмотрели на нее, настоящая «стиральная доска», яма на яме! Ее все стороной объезжают. На личном транспорте без особой надобности там никто не поедет, - утверждает Елена.

По обоим фактам ДТП проводится проверка.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как вести себя пассажиру, если автобус начинает опрокидываться?

- В любой ситуации главное - не паниковать, - объясняет официальный представитель УМЧС по Витебской области Марина Фандо. - Если автобус переворачивается, нужно как можно крепче ухватиться за поручни. Если рядом с вами ребенок - держите его, прикрывая от возможных повреждений. Когда автобус перевернулся, нужно разбить специальным молотком стекло. Если молотка не оказалось на месте - стекло выдавить. Выбираться из автобуса следует как можно быстрее, так как он может загореться. В первую очередь помогите выбраться женщинам и детям. Есть еще несколько обстоятельств, на которые нужно обращать внимание заранее. Во-первых, если сиденье автобуса оборудовано ремнями безопасности - обязательно пристегивайтесь! Во-вторых, не размещайте на верхних полках для багажа тяжелые вещи либо надежно закрепляйте их. Часто случается, что багаж падает с полки просто при повороте или при торможении,и люди получают травмы.