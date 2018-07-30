Ставки по рублевым вкладам снизились, по валютным - повысились. Чего ждать дальше?

30 Июль 16:33 2018-07-30T16:33:39+03:00

Какие депозиты сейчас предлагают банки и что будет влиять на ставки в ближайшее время

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«Если ничего не изменится, ставки сохранятся до конца года»

В конце июня Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10%. Вслед за ней пошли вниз и ставки по вкладам.

- Со ставкой рефинансирования непосредственно связаны самые максимальные ставки по рублевым депозитам. Они уже снизились: если недавно можно было найти вклады с доходом 13% годовых, то сейчас таких уже нет, - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Средние ставки по системе чуть ниже максимальных, и они немного колеблются в обе стороны. Это зависит от того, насколько банкам нужны деньги. Если банку по каким-то причинам не хватает рублей, они могут немного ставки приподнять, буквально на десятые доли процента. И наоборот: когда денег много, ставки снижаются.

По прогнозам эксперта, примерно такая картина продержится до конца года.

- Если в экономике ничего кардинально не изменится, нынешняя ставка рефинансирования может сохраняться до конца года. Соответственно, приблизительно на текущем уровне останутся и ставки по депозитам, - комментирует Вадим Иосуб.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

По рублевым вкладам до года банки предлагают ставку около 8%, если вклад отзывный, и порядка 9%, если безотзывный. Сразу несколько банков предлагают максимальную ставку в этой категории - 10,35%. Это безотзывный депозит на 6 - 7 месяцев.

Положить деньги на отзывный вклад свыше года можно под все те же 8% годовых. А вот по безотзывным ставки выше - где-то 11 - 12%. Максимум, который нам удалось найти, 12,5%. Это безотзывные депозиты на 15 - 18 месяцев.

«Не исключены новые шаги по ограничению доходности валютных вкладов»

Для тех, кто предпочитает валютные вклады, есть хорошие новости: сразу несколько банков немного увеличили ставки по длинным депозитам в долларах. Тенденция или совпадение?

- Здесь ситуация похожа на ситуацию с рублевыми вкладами: ставки могут колебаться в пределах нескольких десятых процентного пункта в связи с ситуацией в конкретных банках. Например, какой-нибудь из них нашел интересный проект для кредитования, поэтому хочет собрать валюту с рынка, - поясняет Вадим Иосуб. - В целом Нацбанк ведет политику по ограничению максимально возможных ставок в валюте с помощью норм резервирования. Если банк привлек валюту по высокой ставке - значит, должен больше отчислить в резервный фонд. Поэтому ставки выше 3% невыгодны для банков. Если Нацбанк ничего не будет предпринимать, ставки по валютным депозитам до конца года будут держаться более-менее на нынешнем уровне. Но нельзя исключать, что Нацбанк предпримет новые шаги по ограничению доходности валютных вкладов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

Отзывный депозит до года в долларах в основном предлагают под 1% годовых, в евро - под 0,2 - 0,3%. Безотзывный вклад обойдется чуть выгоднее - в среднем 1,5% для долларов и 0,9% для евро.

Депозиты свыше года выглядят куда привлекательнее. Отзывные вклады в долларах можно открыть под 1,6 - 1,7% годовых, в евро - до 0,5%. А если выбрать безотзывный депозит, смело можно рассчитывать на ставку 2,5% годовых для доллара (и 2% для евро).