Александр Лукашенко - главе госкорпорации: Я откровенно завидую Китаю, что он обладает такими компаниями

30 Июль 16:45 2018-07-30T16:45:24+03:00

«Комсомолка» разбиралась, чем интересна CITIC Group и что мы можем перенять у нее

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В субботу, 28 июля, Александр Лукашенко встретился с председателем правления китайской государственной корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Это крупная инвестиционная компания, которая в том числе реализует проекты в Беларуси.

- Я нигде никогда не скрывал (…), что с величайшим уважением отношусь к вам и вашей компании. Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией. Вы - ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китаю, что он обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания, - высказался президент Беларуси на встрече, передает БелТА.

Мы решили узнать подробнее о компании, ее деятельности в Беларуси и чему можно от нее научиться.

В Беларуси активно действует компания CITIC Construction - часть огромной корпорации CITIC Group (см. СПРАВКУ «КП»). Компания уже построила автомобильный завод Geely под Жодино, три цементных завода (плюс три модернизировала), реконструировала Оршанский льнокомбинат. Сейчас заканчивает гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл» на столичном проспекте Победителей, строит завод по производству погрузчиков «Амкодор-Маш» в Колодищах.

В пятницу, 27 июля, стартовало еще одно масштабное строительство - агропромышленный комплекс под Пуховичами, состоящий из 14 заводов. Методом глубокой переработки местного зерна будут производить аминокислоты для высококачественных кормов. Инвестиционные затраты на проект - 733 миллиона долларов. 35 миллионов выделяют акционеры, остальное - кредит китайского «Эксмимбанка». Закончить стройку планируют в 2021 году.

Также CITIC Construction планирует построить в «Великом камне» для «Амкодора» завод по производству роботизированной техники для пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

- CITIC Construction - это крупнейшая инжиниринговая компания, которая «под ключ» строит производства, - рассказал «Комсомолке» проректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Георгий Гриц. - У них очень хорошие отношения с китайским Банком развития, они привлекают финансирование. Для нас это очень актуально, потому что инжиниринговых компаний в Беларуси в принципе нет. Я думаю, что президент имел в виду создание совместного предприятия по инжиниринговым услугам. Китайцы не торопятся, они сейчас будут изучать этот вопрос. Интересно, что партнером может стать не только Китай. Известно, что Минпром сейчас проводит переговоры о возможном создании СП с другой крупнейшей инжиниринговой компанией - ее название пока не буду оглашать. А будет созданная компания государственной или частной - это уже вторично.

СПРАВКА «КП»

Госкорпорацию CITIC Group основали в 1979 году с личного согласия китайского лидера Дэн Сяопина. Сейчас компания объединяет 44 дочерние компании и банки, в том числе строительную компанию CITIC Construction, имеющую представительство в Беларуси, которые работают в Китае, США, Канаде, Австралии и других странах.

Компания финансирует и строит промышленные предприятия, коммерческие объекты, объекты транспортной и спортивной инфраструктур. Взамен она получает часть акций этих предприятий. Общий объем активов корпорации - почти триллион долларов, чистая прибыль за прошлый год - 5,5 миллиарда долларов.