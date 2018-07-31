«За подержанный телефон просят предоплату». Главные способы обмана с банковскими карточками

31 Июль 00:00 2018-07-31T00:00:08+03:00

«Комсомолка» спросила у эксперта, как понять, что нас пытаются надурить, и не попасться на уловки мошенников

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Ситуация №1. Друг попал в беду

В соцсети пишет приятель и просит дать ему в долг, потому что его ограбили на улице. А чтобы было быстрее, предлагает перевести нужную сумму на карту и скидывает ее номер.

Как себя вести:

- Это достаточно распространенный способ обмана. В первую очередь нужно убедиться, что страничку человека не взломали. Я бы позвонил ему сам и попросил рассказать обо всем, - советует Дмитрий Федотов, замначальника управления развития розничного бизнеса РРБ-Банка. - Если в ответ он попросит ваш номер, стоит насторожиться. Но всякое бывает, человек может не помнить номера и не иметь его в телефонной книжке. Поэтому обратите внимание на другие приметы. Звонок поступит с номера этого человека или чужого? От местного оператора связи или нет? Определится ли он вообще? Еще один способ убедиться, что аккаунт вашего знакомого не взломали, - «проверочные» вопросы. Например, спросите, где вы познакомились. Если что-то покажется вам подозрительным, деньги лучше не переводить.

Ситуация №2. Вы выиграли крупный приз!

И об этом вам сообщили эсэмэской, сообщением в соцсети или даже звонком. Нужно только оплатить доставку подарка (или, как вариант, оформление документов на него). Сумму просят перевести на карточку или электронный кошелек - и после этого вам вышлют приз.

Как себя вести:

Для начала вспомните: а вы вообще участвовали в этом розыгрыше?

- Все рекламные игры в Беларуси проходят регистрацию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, - отмечает Дмитрий Федотов. - Причем вы обязаны выразить свое согласие на участие в игре: поставить галочку, отправить смс, подписать договор и так далее. В любом случае стоимость доставки приза чаще всего входит в призовой фонд, или же его можно забрать самому. Если вы действительно выиграли, у вас должна быть такая возможность.

Также обязательно найдите официальную страничку розыгрыша, изучите его правила, посмотрите, есть ли вы в списке победителей, сами позвоните по указанным номерам. Если всего этого нет или вы не смогли дозвониться, то вас однозначно пытаются обмануть. То же самое касается и иностранных розыгрышей.

Ситуация №3. Звонок из «банка»

С вами связался специалист банка и сообщил, что вашу карточку по ошибке заблокировали. Чтобы она снова заработала, нужно продиктовать или выслать некоторые данные: номер, срок действия, три цифры на обороте…

Как себя вести:

- Специалист банка никогда не будет просить такую информацию. Максимум, что могут спросить, - это первые 6 и последние 4 цифры номера карточки. Поэтому, если человек, представившийся сотрудником банка, просит вас сообщить эти данные, он мошенник, - объясняет эксперт. - Лучше сами перезвоните в банк и уточните, все ли в порядке с вашей карточкой.

Ситуация №4. Вы хотите купить подержанный телефон

Один из продавцов выставляет очень выгодную цену, заметно меньше, чем у конкурентов. Но просит предоплату.

Как себя вести:

Слишком низкая цена по сравнению с другими - уже повод насторожиться. Иногда человек действительно хочет побыстрее сбыть надоевшую вещь, а иногда - пытается вас обмануть.

- Я бы обратил внимание, на каком сайте размещено объявление. Проверенные онлайн-площадки стараются блокировать подозрительных пользователей, если на них поступают жалобы, - говорит Дмитрий Федотов.

В любом случае всегда можно предложить продавцу встретиться лично (и заодно убедиться в качестве товара). Если человек из другого города, предложите выслать вещь наложенным платежом. А связываться с зарубежными продавцами, если они просят предоплату, точно не стоит.

Ситуация №5. Вы нашли подработку в интернете

Но регистрация на сайте с заданиями платная, или вас просят оплатить пересылку необходимых документов обычной почтой. А есть вариант лучше: вообще не нужно ничего делать, просто переводить деньги с одного электронного кошелька на другой и получать за это комиссию.

Как себя вести:

- Соглашаться однозначно не стоит. У вас никогда не будут требовать денег за то, что вы официально устраиваетесь на работу. Значит, и на подработку, где сначала нужно что-то оплатить, соглашаться не надо, - подчеркивает Дмитрий Федотов. - Вторая ситуация и вовсе может привести к уголовному делу на вас. Если вы столкнулись с такими предложениями заработка, лучше сообщить об этом в милицию.

Ситуация №6. Покупки в интернете

Вы собираетесь заказать что-нибудь в интернете. Магазин вроде бы известный, хотя сайт выглядит немного странно и цена ниже, чем у других…

Как себя вести:

- Во-первых, для покупок в интернете заведите отдельную карточку и переводите на нее нужную сумму, когда собираетесь что-то купить. Во-вторых, при оплате обращайте внимание на то, чтобы сайт работал по протоколу https (эти буквы должны стоять в строке перед адресом сайта. - Ред.). В-третьих, подключите бесплатную функцию 3D-Secure. Это специальный код, который вы получаете эсэмэской (или в некоторых случаях придумываете сами) и подтверждаете им оплату, - перечисляет Дмитрий Федотов. - Все эти меры необходимы, чтобы сохранить ваши деньги. Однако они не обезопасят вас от того, что, оплатив товар, вы можете его не дождаться. Поэтому доверяйте только широко известным и зарекомендовавшим себя магазинам и торговым площадкам. Перед оплатой изучите все правила предоставления услуг, условия доставки, возврата, замены товара, а также процедуру отмены заказа. Если у вас есть сомнения, лучше на таком сайте ничего не покупать.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли отправить данные карты родственникам или друзьям?

Допустим, вы с супругом собираетесь в отпуск. И тут как раз билеты на распродаже! Вот только деньги лежат на его карточке, а у него начинается долгое совещание. Может, пусть он пришлет данные карты или ее фото, а вы купите все сами?

- Ни в коем случае! - не одобряет идею наш эксперт. - Сейчас очень распространены переводы с карты на карту, и в таких ситуациях лучше воспользоваться этим способом. Достаточно сообщить человеку номер вашей карты - 16 цифр на лицевой стороне. При этом желательно этот номер продиктовать, а не отправлять сообщением. И помните, что для перевода больше никаких данных не нужно. Этим тоже порой пользуются мошенники. Например, вам могут написать, что вы выиграли деньги и их перечислят вам на карточку, но для этого нужны все данные, в том числе и код 3D-Secure.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если вы перевели деньги мошеннику или сказали данные своей карты?

Уже три года в Беларуси действует принцип нулевой ответственности, то есть, если злоумышленники завладели деньгами с вашей карты, банк в течение 30 дней обязан будет их вернуть (или 60 дней, если дело происходит за границей).

Получается, если вас разведут на деньги, то всю сумму можно будет получить обратно?

- Если мошенничество уже произошло, в первую очередь нужно позвонить в банк и заблокировать карточку. После этого необходимо написать заявление в милицию и еще раз обратиться в ваш банк с заявлением, к которому стоит приложить информацию о заявлении в милицию, - инструктирует Дмитрий Федотов. - После того как банк рассмотрит заявление, принцип нулевой ответственности должен будет действовать. Но каждая ситуация рассматривается индивидуально уполномоченным органом банка. Если в действиях клиента будет доказан умысел, например, он сам передал злоумышленнику данные своей карточки, деньги могут не вернуть.

Если деньги с вашей карты еще не списали, но вы подозреваете, что ее данные стали известны мошенникам, специалист советует немедленно позвонить в банк и ее заблокировать.

- После этого тоже нужно написать заявление в милицию. И даже если данные своей карты вы никому не сообщали, но заподозрили неладное, не поленитесь обратиться в правоохранительные органы. Если мошенникам не удалось обмануть вас, не дайте им шанс обмануть другого, - говорит Дмитрий Федотов.