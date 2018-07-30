Гончаренко выиграл с ЦСКА Суперкубок России: «Когда подбрасывали, боялся кого-то зацепить - я тяжелый»

30 Июль 17:30 2018-07-31T11:08:28+03:00

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В игре за Суперкубок России встречались чемпион прошлого сезона «Локомотив» и вице-чемпион ЦСКА. Хотя, по идее, соперником «железнодорожников» должен был стать обладатель Кубка России «Тосно», но клуб за лето исчез с футбольной карты (кстати, в это же время был расформирован пермский «Амкар» - такой неожиданный контраст на фоне бума после чемпионата мира в России).

Игра не получилась захватывающей, ЦСКА сыграл чуть смелее и выиграл благодаря голу Хетага Хосонова в дополнительное время. 20-летний полузащитник - воспитанник школы ЦСКА. Пора привыкать к такому ЦСКА. Из клуба ушли девять игроков основы, костяк новой команды составят свои воспитанники и пока что не раскрученные легионеры (вроде исландца Хёрдюра Магнуссона). Ведь «армейцы», в отличие от «Спартака» и «Зенита», не могут позволить себе большие траты на трансферы.

Формально победа в Суперкубке - первый трофей Гончаренко за время работы в России. По сути, намного важнее, что с белорусским тренером ЦСКА дважды становился вице-чемпионом и добирался до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил лишь «Арсеналу».

- Хоть этот титул многие не считают серьезным, каждый спортсмен всегда стремится к победе. Для наших молодых игроков это станет большим подспорьем. Они получили порцию уверенности. Это важно при строительстве новой команды. Мы не могли играть плохо при таком количестве наших болельщиков. Счет мог быть плохим, но болельщики должны были видеть, что мы отдали все силы. Матч был бескомпромиссным с обеих сторон, - сказал Гончаренко.

После финального свистка его качала на руках команда.

- О чем думал, когда меня подбрасывали после победы? О том, что не надо тратить на это свои эмоции, так как нам скоро предстоит следующая игра. Еще боялся кого-то зацепить, потому что я достаточно тяжелый, - цитирует Гончаренко «Чемпионат».

В раздевалке шампанского по случаю победы не было - уже во вторник у ЦСКА очередной матч чемпионата России.