2018-08-05T21:41:18+03:00
Здоровье

Протезирование зубов в Минске: топ-3 стоматологических новинок, позволяющих получить голливудскую улыбку

Если протезирование зубов - неизбежность, хочется сделать все возможное, чтобы этот процесс отнял как можно меньше времени, нервов и здоровья
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Критерий «подешевле» в этом случае очень сомнителен, потому что эконом-вариант может испортить дальнейшую жизнь и создать впоследствии множество проблем. На что же стоит обратить внимание, выбирая стоматологию, которой вы доверите свои новые зубы? Первое - опыт и репутация врачей. Проверить это в наше время не так уж сложно. Можно расспросить знакомых, почитать отзывы в интернете. Второе - технологии и оборудование, с помощью которых вам будут делать протезирование. Не обязательно быть специалистом, чтобы понять, где вчерашний день, а где современные инновации. Если есть какие-то сомнения, запомните и обратите внимание на несколько «примет», которые отличают стоматологию ХХI века.

Итак, топ-3 стоматологических современных трендов, позволяющих рассчитывать на максимальную точность и качество протезирования:

Технологии 3D

В продвинутых клиниках при рентгендиагностировании зубов (если в этом есть необходимость) преимущественно используют компьютерную томограмму, получая 3D-изображение. Это даже не панорамный снимок, который еще недавно считался верхом информативности, а реалистичная картина состояния зубов, корней и костных тканей.

Модели (или слепки) зубов - прообраз зубных протезов или имплантатов - в современных стоматологиях тоже изготавливают не вручную, а моделируют на компьютере. 3D-технологии в этом случае не просто ускоряют процесс протезирования, улучшают его точность.

- Важнейшее преимущество этой технологии - точность прилегания коронки к зубу. От этого по большей части зависит долговечность конструкции, - пояснил Сергей Кутень, врач стоматолог-терапевт первой категории, директор стоматологической клиники «МиДент».

- От мастерства и умения зубного техника работать с программой моделирования зависит качество изготовления, - продолжает Виктор Голобурда, зубной техник клиники «МиДент». - Ему даются исходные данные, но если он ничего не умеет, ничего не получится. Должна быть и определенная подготовка, и опыт. Что касается точности изготовления зубных конструкций, смоделированных на компьютере, то она действительно превосходит ручную работу, что уменьшает количество подгонок и сводит к минимуму возможные погрешности.

Фрезерная установка или 3D-принтер

Что происходит с 3D-моделью дальше? Она поступает на 3D-принтер или на фрезерную установку, где из выбранного материала изготавливаются коронки, зубные протезы максимально точно по заданным параметрам. Благодаря этому достигается максимальная плотность прилегания коронок, а зубы под ними, соответственно, сохраняются надолго.

3D-принтеры пока работают не со всеми материалами, поэтому для современной стоматологии больше подходят фрезерные аппараты. Они ювелирно точно и очень быстро выпиливают каждый зуб или коронку по отдельности со всеми изгибами, линиями, неровностями.

Для пациента это огромное облегчение, поскольку количество примерок, подгонок сводится к минимуму.

Микроскоп

Это не совсем новинка, если учесть, что изобрели микроскоп где-то в средние века. Но в работе стоматологов его начали использовать относительно недавно, а в Беларуси это и вовсе пока еще редкость. Отчасти из-за высокой цены. Но комфорт для врача и пациента все компенсирует. Врач меньше вторгается в личное пространство пациента и работает не вслепую, как это бывает при лечении, например, корневых каналов. Это актуально и для лечения кариеса зубов, и для подготовки их под коронки.

- Благодаря микроскопу можно увидеть то, что не видно невооруженным глазом, - рассказал Сергей Кутень. - Увеличение до 40 раз позволяет увидеть даже состояние корневых каналов (до изгиба), контролировать степень их очистки, убирая только то, что разрушено. С микроскопом практически исключена вероятность перфорации корня и масса других осложнений. Новые технологии позволяют достичь гораздо лучшего результата, но и они в руках человека, поэтому человеческий фактор, профессионализм врача по-прежнему очень важны.

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Стоматологическая клиника «МиДент»

Ул. Зыбицкая, д. 3

(+375 44) 777-34-03

(+375 17) 321-23-96

(+375 17) 321-23-75

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