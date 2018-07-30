Вице-премьер Анатолий Калинин: В Минске будут строить в два раза меньше жилья

30 Июль 17:54 2018-07-31T15:07:12+03:00

Строить в столице и в областных центрах будут меньше. А значит и квадратный метр подорожает. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В 2019 году в Беларуси построят порядка 4 млн квадратных метров жилья, в 2020-м планируют возвести уже 5 млн. В основном здесь власти закладывают квадраты для многодетных, в городах-спутниках, а также строительство частных домов. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

- В Минске проживает 20% и в областных центрах. Половина жилья строится в областных центрах. Мы видим, что нужно как минимум вдвое сократить жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и в областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения, - сообщил вице-премьер.

Анатолий Калинин полагает, что надо активнее развивать города-спутники и увеличить там объемы строительства в четыре-пять раз. В первую очередь - в Смолевичах, там собираются построить дом для льготников. По мнению вице-премьера, надо прекратить строительство промышленных производственных объектов в Минске, иначе в города-спутники никто не поедет.

По мнению экспертов, подобные высказывания могут вызвать увеличение стоимости квадратного метра.

- Мы с таким сталкивались не раз. Услышал продавец, что в Минске построят в два раза меньше жилья, подумал, что его квартира станет дороже, и будет держать высокую цену. И неважно, что это хрущевка, подъезд страшный, дом 40 лет не ремонтировался. Ведь другого жилья не будет. Так создается искусственный дефицит. А для кого и зачем - совершенно непонятно, - говорит почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов.

- Через какое время рынок отреагирует? Калинин в воскресенье высказался, в понедельник мы с вами говорим. А квартиры когда подорожают?

- Лето у нас спокойное и по ценам, и по активности покупателей. Думаю, во второй половине августа начнется движение на рынке. То есть через пару недель он отреагирует на слова вице-премьера.

- И до какого предела поднимутся цены? Будет, как в 2008 году - по 2 тысячи долларов за квадрат?

- Так люди вряд ли испугаются, конечно. Скорее всего, цены увеличатся на 1 - 2%. А десять лет назад ценник был такой высокий, потому что зарплаты были большие. У нас почти всегда такая формула: квадратный метр стоит 2,5 средней зарплаты.

- Новостроек в Минске мало, застройщикам не дают землю. В столице действительно нет места?

- Полно еще мест! Вдоль кольцевой, причем по обе стороны. А у нас рапс растет даже внутри кольцевой! Много раз говорили про застройку Цнянки. Два года назад был разработан генплан по застройке микрорайона Северный (территория за Новинками. – Ред.). Даже уложили там огромный коллектор, вовсю вели подготовительные инженерные работы. Там даже расселять никого не надо - пустая земля стоит. И ведь речь не о том, чтобы бесплатно строили жилье - люди готовы купить за свои деньги. Но нет, не дают участки. Есть большой гаражный массив на Платонова, и там построить жилье дешевле, чем на Грушевке, где еще всех расселить надо. Во всем мире строительство - это двигатель экономики. Строится жилье - нужны отделочные материалы, мебель, экономика раскручивается. А если сокращать жилищное строительство, все замораживается. Экономической логики тут нет. А вот чем вызван политический подтекст, непонятно. Как вариант, таким образом хотят сократить очередь. Ведь города-спутники - это всегда про нуждающихся. Добровольцев в Смолевичи не нашли. Вот сейчас туда отправят нуждающихся, заодно и очередь сократится. Других объяснений, почему надо в два раза снизить строительство жилья в Минске и областных центрах, я не вижу.

КСТАТИ

Цены в Минске уже пошли вверх

По данным realt.by, цены на жилье на вторичном рынке медленно ползут вверх уже третью неделю. На середину дня 30 июля средняя цена квадрата на вторичке составила 1302 доллара, это ценовой максимум 2018 года. Первичка за неделю выросла на 0,1%. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 1255 долларов.