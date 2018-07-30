Тренер хоккейной сборной Андрей Сидоренко: «Хочу, чтобы в «Динамо» играло больше белорусов»

30 Июль 18:10 2018-07-30T18:07:04+03:00

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Две недели назад на пост главного тренера сборной Беларуси заступил Андрей Сидоренко. Сейчас он поделился своим видением развития команды.

- Контракт на год предложила федерация с возможностью дальнейшего переподписания в случае выполнения задачи. Все будет зависеть от результата. Задача - вернуться в элиту. Непросто, но будем работать. Команду нужно строить, для этого нужно время. Но мы попали в сложную ситуацию, и из нее нужно выбираться. Сейчас мы держим в поле зрения всех игроков - собираемся подтягивать и опытных, и молодых. Чтобы в команде работал сплав молодости и опыта. При этом будем строить команду на перспективу.

Тренер вспомнил, как впервые заступал на пост тренера сборной в 1993 году:

- Есть проблемы на конкретных позициях. Когда я только пришел в сборную, все только начиналось и было по-другому. Однако выбор игроков был шире. Постараемся как можно больше привлекать имеющихся хоккеистов, нельзя от них отказываться (имею в виду опытных ребят). При этом важно работать и с молодыми. Прекрасно понимаем, какие у нас есть проблемы и в линии атаки, и на вратарской позиции. Будем ставить командную игру и добиваться результата за счет организации.

Актуальна проблема отказников. Часто белорусам в клубах КХЛ предлагают выгодные контракты, но с условием, что они напишут письма-отказы от выступления за сборную, чтобы не считаться легионерами.

- У нас есть отказники. К концу августа их статус в КХЛ определится. Обещают, что они не будут считаться легионерами и смогут выступать за нашу сборную. Надеюсь. Плохо, конечно, что хоккеисты уезжают. С одной стороны, можно понять: уезжая, они ищут более выгодные контракты. Но, с другой стороны, в мое время (я выступал еще за сборную СССР) у хоккеистов присутствовало важное чувство гордости, когда они представляли свою страну. Тяжело описать, что происходило внутри, когда играл гимн. Хотелось бы такого отношения и от нынешних хоккеистов. Начинаем уже с ними связываться, разговаривать.

Если белорусов перестанут считать легионерами, что делать с теми, кто раннее писал письма-отказы?

- Не будем отказываться от хоккеистов. Будем со всеми разговаривать, следить за их выступлениями. Препятствием это не станет. Хоккеистов можно понять. Постараемся найти общий язык.

Скоро состоится встреча Сидоренко и тренера «Динамо».

- Связался с руководством «Динамо». В ближайшие два дня встретимся с Горди Дуайером, у меня есть ряд вопросов. Когда я только заступил на должность, не был готов к такой встрече. Теперь у меня есть календарь, темы для разговора. Тем не менее нужно учитывать и интересы «Динамо». Каждый тренер хочет выполнить свою задачу. Нужно гибко подойти к вопросу. Мне хотелось бы, чтобы больше доверяли белорусским хоккеистам. Вы знаете, что у нас есть вратарская проблема. И «Динамо» взяло Мильчакова, что должно увеличить конкуренцию. У «Динамо» также есть два фарм-клуба. Нужно подумать, как организовать ротацию, чтобы все хоккеисты выходили на лед. Это важно.

Сидоренко отметил, что, возможно, предложит Дуайеру, чтобы вратарь-белорус проводил определенное количество матчей (основным наверняка будет швед Энрот).

Помогать Сидоренко будет главный тренер молодежной сборной Дмитрий Кравченко.

- Выстроим вертикаль. Обязательно будет тренер из минского «Динамо». Потому что там большая группа кандидатов в сборную - и за ними нужно присмотреть. У меня уже есть кандидатура, но назвать имя смогу уже после разговора с Горди. Ведь ее нужно согласовать. Дмитрий Кравченко будет работать с молодежной сборной и отвечать за линию атаки в главной команде. Пока определяюсь по тренеру вратарей. Думаю, буду приглашать на каждый сбор специалистов из разных команд и решать уже перед чемпионатом мира.

У Дмитрий Кравченко спросили, почему у нас не появляются новые Костицыны. С Сергеем Костицын он работал, когда тот запускал свою карьеру в «Гомеле».

- Хочется ответить, используя женский прием-ответ: потому что. Если серьезно, то в нашей стране принято считать, что все работают плохо. На самом деле тренеры работают очень хорошо, и постараюсь это доказывать в своей работой. И как тренер молодежной сборной, и как помощник Андрея Сидоренко. Это будет наш ответ за всех тренеров. Я начал с этого, потому что мы постоянно недооцениваем наших людей. Мол, у нас менталитет такой. Сам я родился в России, но живу в Беларуси уже более 25 лет. У нас очень сильный характер, у нас есть стержень, которого нет у других. И нам предстоит это доказать. Выбора у нас нет. Надо выполнить задачи. То же могу сказать и про мальчишек. Поверьте, не так много занимающихся хоккеем. Как и хоккейных площадок. Если у нас в сборной будет претендовать 10 человек – будет выбор. Но сейчас выбора нет. Но и те хоккеисты, кто будет играть за сборные, должны проявить себя. Я не скажу, почему нет новых Костицыных. Но придут другие, которые, может, будут уступать им в таланте, но компенсировать это трудолюбием. Главное, чтобы хоккеем занималось больше людей, тогда будет выше конкуренция, - сказал Кравченко.

Предшественник Сидоренко канадец Дэйв Льюис часто говорил о своей системе игры. Будет ли система Сидоренко? Этот вопрос вызвал у тренера смех:

- Отвечу шуткой: впереди - сумбур, сзади - паника. Но, конечно, система подготовки будет. Все будет привязано к исполнителям. Много внимания будет уделено командным действиям. Когда мы вместе, невозможное возможно. Такой девиз будет, можно сказать. Мне нравится агрессивный хоккей, мне важно, чтобы команда находилась в хорошем функциональном состоянии. Важно правильно подвести команду к чемпионату мира. На этом делается акцент: у нас должно быть хорошее движение. Поэтому тщательно подойдем к выбору кандидата на роль тренера по физподготовке.

Весной следующего года сборной предстоит борьба за возвращение в сильнейший дивизион.

- Думаю, что вернуться в элиту сложнее, чем не вылететь оттуда. Посмотрим на участников: Южная Корея тоже вылетела - ей нужно доказывать состоятельность. Казахстан - фаворит (там пройдет чемпионат в дивизионе 1 группы «А». - Ред.). Словения тоже хочет вернуться. Венгрия - в прошлом году провели чемпионат мира у себя, и ответственность их придавила, они не раскрыли весь свой потенциал. Так что будет сложно.