В Беларуси начинается грибная лихорадка: где в этом году ищут боровики

31 Июль 20:07 2018-07-31T20:07:20+03:00

И почему осенью червивых грибов будет меньше

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Многие помнят, как в августе-сентябре прошлого года с разных уголков Беларуси в соцсети загружали невероятные фото: три, пять, семь ведер грибов, многие устилали своим урожаем ковры. Люди вспоминали приметы: много грибов - это к войне, а специалисты тогда говорили, что в нынешнем году на ковры белых рассчитывать не стоит. Но уже с конца июля стали вновь появляться сообщения о десятках и сотнях собранных за раз боровиков.

Корреспондент «Комсомолки» отправился в лес - на те места, где чуть ли не лопатами гребли белые и подосиновики год назад. Буквально только войдя в лес, нас встретил красавец боровик. Но он, к сожалению, оказался червивым - и ножка, и шляпка.

В этот раз лес был почти пустым. Даже мухомора не встретили. За два часа прогулки по лесу нам попались всего семь боровиков, один подосиновик, несколько сыроежек и моховиков. На сковородку бы хватило, но все грибы были полностью изъедены червями…

В жару почти все грибы червивыеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По дороге домой, возле железнодорожной станции встречаем пенсионера из Гомеля, который тоже возвратился из леса ни с чем.

- Буквально в пятницу собрал здесь 56 белых! Сидели в одном месте как солдаты, все ровненькие. А сегодня - ничего. Те, что попадались, червивые. В прошлый раз ходил сразу после дождей, а сейчас уже несколько дней сухо и жара началась…

На станции женщина с подругой обсуждали соседку, которая на днях тоже собрала несколько ведер белых и взяла на работе отгул, чтобы закатать и засушить урожай.

В дизель-поезде замечаем, как в вагон входит седой мужчина с большим ведром лисичек:

- Да, грибов сейчас почти нет, только в некоторых местах, точечно. И червяки съедают грибы из-за того, что ночи теплые - это главный фактор, - считает грибник.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где собирать боровики

На основе опроса грибников и собственного опыта корреспондента «КП» мы составили список мест, где этим летом боровики встречали особенно часто:

- Под дубами, елями, в березняках

- В чистом светлом лесу

- Возле мухоморов

- Вдоль тропинок, пожарных рвов

- На окраине лесов, в лесополосах вдоль дорог и полей

- И, конечно, в бору - хвойном лесу

КОМПЕТЕНТНО

Осенью червивых грибов будет меньше

Благодаря недавним обильным дождям, уже пошли многие виды грибов. Если осадки будут равномерно выпадать в августе и сентябре, можно ожидать нормальный урожай в этот период, - говорит миколог Вячеслав Трухановец, сотрудник биологического факультета Гомельского госуниверситета им. Скорины.

Что касается червей в грибах, ученый объяснил, что это естественно:

- При высокой температуре насекомые более массово развиваются. Но где-то и сейчас собирают грибы без червей. Это зависит от множества факторов: более высокое место, например. Но осенью, когда прохладней, цикл развития насекомых замедляется - червей в грибах будет меньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Светлогорском мужчина собрал 200 боровиков

Под Светлогорском мужчина собрал 200 боровиков. Фото: lovesun.by

Житель Светлогорска Евгений Толстяков на днях собрал больше центнера грибов. Уже в первый день ему попались 60 кг лисичек, а назавтра - 46 кг боровиков. Белые он пересчитал - около 200 штук!