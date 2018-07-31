В Беларуси начинается грибная лихорадка: где в этом году ищут боровики
Многие помнят, как в августе-сентябре прошлого года с разных уголков Беларуси в соцсети загружали невероятные фото: три, пять, семь ведер грибов, многие устилали своим урожаем ковры. Люди вспоминали приметы: много грибов - это к войне, а специалисты тогда говорили, что в нынешнем году на ковры белых рассчитывать не стоит. Но уже с конца июля стали вновь появляться сообщения о десятках и сотнях собранных за раз боровиков.
Корреспондент «Комсомолки» отправился в лес - на те места, где чуть ли не лопатами гребли белые и подосиновики год назад. Буквально только войдя в лес, нас встретил красавец боровик. Но он, к сожалению, оказался червивым - и ножка, и шляпка.
В этот раз лес был почти пустым. Даже мухомора не встретили. За два часа прогулки по лесу нам попались всего семь боровиков, один подосиновик, несколько сыроежек и моховиков. На сковородку бы хватило, но все грибы были полностью изъедены червями…
В жару почти все грибы червивыеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
По дороге домой, возле железнодорожной станции встречаем пенсионера из Гомеля, который тоже возвратился из леса ни с чем.
- Буквально в пятницу собрал здесь 56 белых! Сидели в одном месте как солдаты, все ровненькие. А сегодня - ничего. Те, что попадались, червивые. В прошлый раз ходил сразу после дождей, а сейчас уже несколько дней сухо и жара началась…
На станции женщина с подругой обсуждали соседку, которая на днях тоже собрала несколько ведер белых и взяла на работе отгул, чтобы закатать и засушить урожай.
В дизель-поезде замечаем, как в вагон входит седой мужчина с большим ведром лисичек:
- Да, грибов сейчас почти нет, только в некоторых местах, точечно. И червяки съедают грибы из-за того, что ночи теплые - это главный фактор, - считает грибник.
БУДЬ В КУРСЕ!
Где собирать боровики
На основе опроса грибников и собственного опыта корреспондента «КП» мы составили список мест, где этим летом боровики встречали особенно часто:
- Под дубами, елями, в березняках
- В чистом светлом лесу
- Возле мухоморов
- Вдоль тропинок, пожарных рвов
- На окраине лесов, в лесополосах вдоль дорог и полей
- И, конечно, в бору - хвойном лесу
КОМПЕТЕНТНО
Осенью червивых грибов будет меньше
Благодаря недавним обильным дождям, уже пошли многие виды грибов. Если осадки будут равномерно выпадать в августе и сентябре, можно ожидать нормальный урожай в этот период, - говорит миколог Вячеслав Трухановец, сотрудник биологического факультета Гомельского госуниверситета им. Скорины.
Что касается червей в грибах, ученый объяснил, что это естественно:
- При высокой температуре насекомые более массово развиваются. Но где-то и сейчас собирают грибы без червей. Это зависит от множества факторов: более высокое место, например. Но осенью, когда прохладней, цикл развития насекомых замедляется - червей в грибах будет меньше.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Под Светлогорском мужчина собрал 200 боровиков
Под Светлогорском мужчина собрал 200 боровиков. Фото: lovesun.by
Житель Светлогорска Евгений Толстяков на днях собрал больше центнера грибов. Уже в первый день ему попались 60 кг лисичек, а назавтра - 46 кг боровиков. Белые он пересчитал - около 200 штук!
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