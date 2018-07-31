31 Июль 12:59 2018-07-31T22:24:05+03:00

За последние полгода в Беларуси за дедовщину осудили столько же людей, сколько за весь 2017-й. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Беларуси подвел итоги деятельности судебной системы за первое полугодие. «Комсомолка» изучила отчет и выбрала самые интересные моменты.

Меньше осудили за наркотики и больше - за взятки

В целом структура судимости по сравнению с таким же периодом прошлого года не поменялась. Основную массу составляют осужденные за менее тяжкие преступления (почти 60%) и не представляющие большой общественной опасности (28%). За тяжкие и особо тяжкие преступления осудили 12%.

Хотя есть и цифры, которые изменились за год, и этим впечатляют. Так, доля осужденных по наркотическим статьям составила 6,3% - это на 18,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. А вот число осужденных за коррупцию увеличилось аж на 61,1% - в первом полугодии осудили 488 человек:

- Рост связан с активизацией мер по противодействию преступлениям коррупционной направленности, - так объяснил цифры первый зампредседателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.

Интересно выглядит статистика по так называемым «армейским» преступлениям, то есть, например, за дедовщину, неуставные отношения. За прошлый год за них приговорили 31 военнослужащего. Из них 14 человек лишили свободы, еще 13 человек получили ограничение свободы (так называемая «химия») и четверым назначили арест. Основные статьи - «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие».

А только в первом полугодии этого года по «военным» статьям осуждены уже 28 человек, почти как за весь прошлый год. Кроме этого, по данным на 31 июля, в судах находится еще 12 уголовных дел о неуставных взаимоотношениях в армии, в них фигурирует 19 обвиняемых. Статьи - аналогичные.

По словам Валерия Калинковича, самое резонансное дело - о гибели в Печах солдата Александра Коржича - поступит в суд буквально со дня на день.

«Сохраняется невысокое качество досудебного производства»

В первом полугодии районные и городские суды Беларуси рассмотрели 180 тысяч административных дел. Как и прежде, самая популярная статья - «Распитие спиртных напитков», наказание за нее понесли 38 тысяч человек.

Еще 36 тысяч граждан привлекли к административной ответственности за причинение легкого телесного повреждения, 19 тысяч - за мелкое хулиганство, 11 тысяч - за мелкое хищение. В целом по административным делам 78% людей получили штрафы, 19% - сели «на сутки».

Интересная цифра: почти в 14% случаев суды отменили протоколы. Прекращено производство по 25 тысячам дел, из них 3,5 тысячи - в связи с отсутствием состава правонарушения.

- Это свидетельствует о необоснованности начала ведения административного процесса, а также невысоком уровне качества досудебного производства по таким делам, - сделали выводы в Верховном суде.