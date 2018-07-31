2018-07-31T13:27:16+03:00
Афиша

Перед Рождеством в Минске выступит Дельфин

Это будет второе выступление за год, но первое сольное
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: Sibnovosti.ru.Фото: Sibnovosti.ru.
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В начале 2018 года у Дельфина вышел альбом 442. Все песни тоже называются числами: 660, 713, 387... Критики уже назвали работу самой злой записью «Дельфина». Многие из новых песен можно будет услышать в Минске зимой (а многие старые он, к сожалению, давно не исполняет).

- Нужно творить ради изменений, а некоторым песням со временем суждено умереть, - уверен 46-летний Андрей Лысиков.

«Дельфин» на сцене уже 21 год. Но его творчество не теряет ни в актуальности, ни в популярности: в июне на фестивале 21 vek, который прошел под проливным дождем, на него собралась посмотреть не одна тысяча человек. В толпе шутили, что погода как будто создана для его песен: «И нас с тобой не отыскать, все, что мы есть, - вода / Лишь остается ждать серебро дождя».

Через полгода у белорусов появится возможность послушать его сухими.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65).

КОГДА? 24 декабря 2018 года в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 45 рублей (танцпол), 35-85 рублей (трибуны). Справки по телефону 8 (033) 365-00-00.

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