2018-07-31T14:14:17+03:00
Афиша

300 киловатт звука и света: публикуем полную программу Viva Braslav Open Air-2018

4-5 августа состоится один из самых главных летних белорусских фестивалей
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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4-5 августа на городском пляже Браслава в шестой раз пройдет один из главных летних фестивалей Беларуси. Территория Viva Braslav Open Air - 230 тысяч квадратных метров, на которых можно будет слушать музыку, заниматься спортом и вкусно есть.

Кемпинг начнет работать в пятницу, 3 августа, в 8 утра. В 17:00 – старт фестиваля.

На территории фестиваля установят три сцены. На главной обещают 130 киловатт звука и 170 киловатт света. В темноте – пиротехника и лазерное шоу!

3 августа. Расписание выступлений на Main Stage

18:00 – The Empry

18:30 – Tempo Bay

19:00 – Groove Dealers

19:30 – Бакей

20:00 – Intelligency

20:40 – Nizkiz

21:40 – Артем Пивоваров

22:40 – Иван Дорн

00:10 – Stadiumx

01:20 – Arston

4 августа. Расписание выступлений на Main Stage

17:50 – Nuteki

18:40 – Мальбэк и Сюзанна

19:35 – Сергей Бобунец, экс-«Смысловые Галлюцинации»

20:35 – Alekseev

21:40 – Бьянка

22:40 – Скруджи

23:40 – CMC$

00:20 – Jay Hardway

01:30 – Dannic

02:30 – Kill The Buzz

Две другие сцены, Coliseum Tuborg Stage и Frudoza White Stage, будут работать 3 августа c 17:00 до 03:00 и 4 августа с 11:00 до 05:00.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Вторая фишка Viva Braslav - спортивная программа. Будут соревнования по пляжному футболу, волейболу, баскетболу и вейкбордингу.

3 августа. Спортивная программа

17:00 – Скимбординг

17:00 – Sup-серфинг

18:00 – Скейтборды, ролики, BMX

18:00 – Баскетбол 3х3

18:00 — Слэклайн

19:00 – Американский футбол

19:30 – Воркаут

4 августа. Спортивная программа

11:00 – Экстремальная зона: скейтборды, ролики, BMX

11:00, 15:00, 20:00 – Воркаут

11:00, 15:00, 19:00 – Американский футбол

11:00 – Sup серфинг

11:00 – Слэклайн, скимбординг

11:30 – Пляжный футбол

11:30 – Пляжный волейбол

12:00 – Водный забег

12:00 – Фрисби

12:00 – Баскетбол 3*3

12:00 – Кросс-кантри

12:00 – Бокинг

13:00 – Вейкборд

14:00 – Чемпионат по переноске жен

18:00 – Viva Braslav X Jump

Кроме этого, будут еще танцевальные мастер-классы для парней и девушек (стили – хип-хоп, дэнсхолл, дэнс микс), конкурс «Мисс Viva Braslav» и танцевальный баттл.

Фудкорт начнет работать в пятницу в 15:00. Будет работать 50 точек. Еда (от картошки с колбасками и бургеров до улиток по-бургундски) будет стоить от 5 рублей, пиво – от 3,5.

В 16:00 в воскресенье, 5 августа, кемпинг закроется.

КСТАТИ

В этом году будет новая система входа. Организаторы ввели систему ID-карт: ее бесплатно обменяют на билет каждому гостю фестиваля перед входом. На ней будет ФИО гостя и его фото.

Кстати, ID-карту можно получить заранее: до 1 августа в посольстве фестиваля по адресу г. Минск, ул. Зыбицкая, 6 (бар «На пляже»). График работы посольства – с 18:00 до 21:00.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Браслав, на берегу озера Дривяты.

КОГДА? 3-4 августа 2018 года.

ЦЕНА ВОПРОСА: стандартный билет на два дня - 39,95 рублей, кемпинг (место для одной палатки вместимостью от 1 до 4 человек) - 39,95 рублей.

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