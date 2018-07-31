300 киловатт звука и света: публикуем полную программу Viva Braslav Open Air-2018
4-5 августа на городском пляже Браслава в шестой раз пройдет один из главных летних фестивалей Беларуси. Территория Viva Braslav Open Air - 230 тысяч квадратных метров, на которых можно будет слушать музыку, заниматься спортом и вкусно есть.
Кемпинг начнет работать в пятницу, 3 августа, в 8 утра. В 17:00 – старт фестиваля.
На территории фестиваля установят три сцены. На главной обещают 130 киловатт звука и 170 киловатт света. В темноте – пиротехника и лазерное шоу!
3 августа. Расписание выступлений на Main Stage
18:00 – The Empry
18:30 – Tempo Bay
19:00 – Groove Dealers
19:30 – Бакей
20:00 – Intelligency
20:40 – Nizkiz
21:40 – Артем Пивоваров
22:40 – Иван Дорн
00:10 – Stadiumx
01:20 – Arston
4 августа. Расписание выступлений на Main Stage
17:50 – Nuteki
18:40 – Мальбэк и Сюзанна
19:35 – Сергей Бобунец, экс-«Смысловые Галлюцинации»
20:35 – Alekseev
21:40 – Бьянка
22:40 – Скруджи
23:40 – CMC$
00:20 – Jay Hardway
01:30 – Dannic
02:30 – Kill The Buzz
Две другие сцены, Coliseum Tuborg Stage и Frudoza White Stage, будут работать 3 августа c 17:00 до 03:00 и 4 августа с 11:00 до 05:00.
Фото: организаторы.
Вторая фишка Viva Braslav - спортивная программа. Будут соревнования по пляжному футболу, волейболу, баскетболу и вейкбордингу.
3 августа. Спортивная программа
17:00 – Скимбординг
17:00 – Sup-серфинг
18:00 – Скейтборды, ролики, BMX
18:00 – Баскетбол 3х3
18:00 — Слэклайн
19:00 – Американский футбол
19:30 – Воркаут
4 августа. Спортивная программа
11:00 – Экстремальная зона: скейтборды, ролики, BMX
11:00, 15:00, 20:00 – Воркаут
11:00, 15:00, 19:00 – Американский футбол
11:00 – Sup серфинг
11:00 – Слэклайн, скимбординг
11:30 – Пляжный футбол
11:30 – Пляжный волейбол
12:00 – Водный забег
12:00 – Фрисби
12:00 – Баскетбол 3*3
12:00 – Кросс-кантри
12:00 – Бокинг
13:00 – Вейкборд
14:00 – Чемпионат по переноске жен
18:00 – Viva Braslav X Jump
Кроме этого, будут еще танцевальные мастер-классы для парней и девушек (стили – хип-хоп, дэнсхолл, дэнс микс), конкурс «Мисс Viva Braslav» и танцевальный баттл.
Фудкорт начнет работать в пятницу в 15:00. Будет работать 50 точек. Еда (от картошки с колбасками и бургеров до улиток по-бургундски) будет стоить от 5 рублей, пиво – от 3,5.
В 16:00 в воскресенье, 5 августа, кемпинг закроется.
КСТАТИ
В этом году будет новая система входа. Организаторы ввели систему ID-карт: ее бесплатно обменяют на билет каждому гостю фестиваля перед входом. На ней будет ФИО гостя и его фото.
Кстати, ID-карту можно получить заранее: до 1 августа в посольстве фестиваля по адресу г. Минск, ул. Зыбицкая, 6 (бар «На пляже»). График работы посольства – с 18:00 до 21:00.
Фото: организаторы.
ГДЕ? Браслав, на берегу озера Дривяты.
КОГДА? 3-4 августа 2018 года.
ЦЕНА ВОПРОСА: стандартный билет на два дня - 39,95 рублей, кемпинг (место для одной палатки вместимостью от 1 до 4 человек) - 39,95 рублей.